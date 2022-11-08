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Итальянский гранд и хорватский перспектив. Рух и Шахтер узнали соперников по Юношеской лиге УЕФА

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Состоялась жеребьевка первого плей-офф раунда турнира

Итальянский гранд и хорватский перспектив. Рух и Шахтер узнали соперников по Юношеской лиге УЕФА

Фото: УЕФА

Новина українською

Состоялась жеребьевка матчей плей-офф Юношеской лиги УЕФА, в которой принимали участие и две украинские команды.

Так, по результатам жеребьевки львовский Рух дома сыграет с миланским Интером.

Шахтер, в свою очередь, сыграет с хорватским Хайдуком.

Отметим, что данная стадия турнира состоит из одного матча.

Поединки пройдут 7/8 февраля. Более точные даты и время начала матчей будет известно позже.

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В статье: Хайдук (Сплит) Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Рух (Львов)
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Комментарии (1)
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Comment06 (Украина)
08.11.2022 в 17:37
А почему из одного матча?! Для хозяев это огромная фора, тем более для юниоров. Более, чем странно...
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