Итальянский гранд и хорватский перспектив. Рух и Шахтер узнали соперников по Юношеской лиге УЕФА

Состоялась жеребьевка матчей плей-офф Юношеской лиги УЕФА, в которой принимали участие и две украинские команды.

Так, по результатам жеребьевки львовский Рух дома сыграет с миланским Интером.

Шахтер, в свою очередь, сыграет с хорватским Хайдуком.

Отметим, что данная стадия турнира состоит из одного матча.

Поединки пройдут 7/8 февраля. Более точные даты и время начала матчей будет известно позже.