Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Итальянский гранд и хорватский перспектив. Рух и Шахтер узнали соперников по Юношеской лиге УЕФА
Состоялась жеребьевка первого плей-офф раунда турнира
Фото: УЕФА
Состоялась жеребьевка матчей плей-офф Юношеской лиги УЕФА, в которой принимали участие и две украинские команды.
Так, по результатам жеребьевки львовский Рух дома сыграет с миланским Интером.
Шахтер, в свою очередь, сыграет с хорватским Хайдуком.
Отметим, что данная стадия турнира состоит из одного матча.
Поединки пройдут 7/8 февраля. Более точные даты и время начала матчей будет известно позже.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ингулец - Заря 1:0. Вопреки законам футбола
- Шахтер против Вереса и Зари, Динамо испытает Александрию. Расписание футбола на 8 - 13 ноября
- Соперники для Шахтера и Днепра-1, поражение Реала. Главные новости за 7 ноября
- Сегодня Шахтер и Днепр-1 узнают соперников в 1/16 финала еврокубков
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Comment06 (Украина)
08.11.2022 в 17:37
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн