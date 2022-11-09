Тренер Шахтера U-19: С Хайдуком нас ждет очень интересный матч

Главный тренер "Шахтера" U-19 Оскар Ратулутра прокомментировал итоги жеребьевки стыкового раунда Юношеской лиги УЕФА, по результатам которой команда сыграет против хорватского "Хайдука".

"На этой стадии не бывает слабых команд, все соперники – чемпионы своих стран, так что легко нам не было бы в любом случае. Я думаю, с "Хайдуком" нас ожидает очень интересный матч, будем стараться пройти дальше в еврокубке.

Все еврокубковые матчи в этом сезоне мы играем не в Украине, так что особой разницы от того, сыграем в Польше или в Хорватии, для нас не будет", - приводит слова Ратулутры официальный сайт "горняков".