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Тренер Шахтера U-19: С Хайдуком нас ждет очень интересный матч

Лига Чемпионов
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Базовая дата встречи 7/8 февраля

Тренер Шахтера U-19: С Хайдуком нас ждет очень интересный матч

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" U-19 Оскар Ратулутра прокомментировал итоги жеребьевки стыкового раунда Юношеской лиги УЕФА, по результатам которой команда сыграет против хорватского "Хайдука".

"На этой стадии не бывает слабых команд, все соперники – чемпионы своих стран, так что легко нам не было бы в любом случае. Я думаю, с "Хайдуком" нас ожидает очень интересный матч, будем стараться пройти дальше в еврокубке.

Все еврокубковые матчи в этом сезоне мы играем не в Украине, так что особой разницы от того, сыграем в Польше или в Хорватии, для нас не будет", - приводит слова Ратулутры официальный сайт "горняков".

Поединки пройдут 7/8 февраля. Победители восьми пар выйдут в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА, где сыграют с победителями группового этапа.

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В статье: Хайдук (Сплит) Юношеская Лига УЕФА Шахтер U19 (Донецк) Оскар Ратулутра
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Источник:
shakhtar.com

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