Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Шахтера U-19: С Хайдуком нас ждет очень интересный матч
Базовая дата встречи 7/8 февраля
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "Шахтера" U-19 Оскар Ратулутра прокомментировал итоги жеребьевки стыкового раунда Юношеской лиги УЕФА, по результатам которой команда сыграет против хорватского "Хайдука".
"На этой стадии не бывает слабых команд, все соперники – чемпионы своих стран, так что легко нам не было бы в любом случае. Я думаю, с "Хайдуком" нас ожидает очень интересный матч, будем стараться пройти дальше в еврокубке.
Все еврокубковые матчи в этом сезоне мы играем не в Украине, так что особой разницы от того, сыграем в Польше или в Хорватии, для нас не будет", - приводит слова Ратулутры официальный сайт "горняков".
Поединки пройдут 7/8 февраля. Победители восьми пар выйдут в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА, где сыграют с победителями группового этапа.
Популярное сейчас
- Примера. Осасуна - Барселона 1:2. Левандовский подвел, но Рафинья выручил
- Максимов: Уже так наездился без семьи, что хочется уже поработать где-то в Украине
- Мудрик - самый быстрый игрок группового раунда Лиги чемпионов
- Сегодня Шахтер и Днепр-1 узнают соперников в 1/16 финала еврокубков
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО