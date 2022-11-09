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Тренер Руха U-19: Ребята довольны, что выпал Интер
На этом этапе турнира слабых команд нет
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" U-19 Виталий Пономарев поделился впечатлениями от жеребьевки 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, по итогам которой в соперники "желто-черным" выпал итальянский "Интер".
"На этом этапе турнира все команды хорошие. Слабых здесь нет. Мы рады, что нам выпал один из самых титулованных клубов Италии и Европы в целом. Поэтому будет интересно проверить свои силы на уровне такой команды.
После победы над "Галатасараем", когда узнали возможных соперников, почему-то хотелось, чтобы нашим соперником стал какой-нибудь из итальянских клубов - "Ювентус" или "Интер". Хотя мы не знаем этих команд, их еще не видели, соответственно не делали никакого анализа, сейчас только начнем этим заниматься, готовиться к этому матчу. Честно говоря, хотелось какую-нибудь титулованную команду в соперники.
Думаю, что ребята довольны, что выпал "Интер". Во время просмотра жеребьевки на фарт посадил рядом Милана Михальчука. Он "свою работу сделал" (смеется) – у нас тот соперник, которого хотели.
Подготовку будем планировать совместно с главной командой "Руха". Скорее всего, многие наши футболисты на сборах уже будут работать вместе с основой. Поэтому надо подстраивать план подготовки с учетом и этой игры с "Интером", и на подготовку основной команды", - сказал Пономарев.
Поединки пройдут 7/8 февраля. Победители восьми пар выйдут в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА, где сыграют с победителями группового этапа.
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