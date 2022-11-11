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Мудрик философски отреагировал на попадание в топ-10 дриблеров ЛЧ
Украинец оказался рядом с топовыми игроками
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик прокомментировал попадание в десятку лучших дриблеров группового этапа Лиги чемпионов.
"На кого равнялся – с тем и сравнялся", – написал вингер в своем Instagram.
В топ-10 по количеству успешных попыток дриблинга вошли такие звезды, как Дембеле, Мбаппе, Винисиус Жуниор, Леау, Неймар и другие. Напомним, Мудрик в групповом этапе Лиги чемпионов установил рекорд скорости бега. 21-летний украинец развил скорость 36,6 км/ч.
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