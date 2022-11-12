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Де Дзерби: Мы с Шахтером могли бы достичь полуфинала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Очередные оды от итальянца

Де Дзерби: Мы с Шахтером могли бы достичь полуфинала Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби вспомнил время пребывания в "Шахтере":

“В те дни я был одержим идеей помочь моим бразильским игрокам. Вы думаете, что война далековато отсюда, что это нереально. Но когда вы внутри этого, то понимаете, что на самом деле это не так.

Мне досадно из-за этой войны, жаль украинский народ, опыт, пережитый с игроками. Мы могли стать фантастической командой. Потенциал был безграничным. Мы могли бы достичь полуфинала Лиги чемпионов.

Есть возможность победы "Шахтера" в Лиге чемпионов. Когда “Лестер” выиграл АПЛ, это было лучше всего в футболе. Если вы закроете эти мечты для маленьких команд, то вы можете закрыть футбол для меня”, - сказал Де Дзерби.

Отметим, что Де Дзерби успел с "Шахтером" принять участие в одном розыгрыше Лиги чемпионов. "Горняки" под руководством итальянца в группе с "Реалом", "Интером" и "Шерифом" набрали два очка и заняли итоговое четвертое место.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Daily Mail

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