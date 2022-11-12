Де Дзерби: Мы с Шахтером могли бы достичь полуфинала Лиги чемпионов

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби вспомнил время пребывания в "Шахтере":

“В те дни я был одержим идеей помочь моим бразильским игрокам. Вы думаете, что война далековато отсюда, что это нереально. Но когда вы внутри этого, то понимаете, что на самом деле это не так.

Мне досадно из-за этой войны, жаль украинский народ, опыт, пережитый с игроками. Мы могли стать фантастической командой. Потенциал был безграничным. Мы могли бы достичь полуфинала Лиги чемпионов.

Есть возможность победы "Шахтера" в Лиге чемпионов. Когда “Лестер” выиграл АПЛ, это было лучше всего в футболе. Если вы закроете эти мечты для маленьких команд, то вы можете закрыть футбол для меня”, - сказал Де Дзерби.