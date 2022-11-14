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Мама запретила. Капитан Ливерпуля рассказал, почему его одноклубник не сделал тату после победы в ЛЧ
Хендерсон сдал Трента прессе
Getty Images / Global Images Ukraine
После победы "Ливерпуля" в розыгрыше ЛЧ-2018/19 (в финале был обыгран "Тоттенхэм") защитник "красных" Трент Александер-Арнольд подбил капитана мерсисайдцев Джордана Хендерсона сделать символичные победные татуировки с изображением "ушастого" трофея".
Хендерсон взял на себя организацию и устроил все через Даниэля Аггера, экс-защитника "Ливерпуля" и просто настоящего тату-маньяка. Джордан сообщил Тренту время и место, рядом с Лос-Анджелесом у знакомого мастера, где футболисты хотели провести отпуск.
Правда, в утро назначенного дня, когда Хендо заехал за Трентом, защитник опоздал и вообще выглядел очень растерянным: "Я не могу. Мама не разрешила". Дело в том, что ТАА проболтался своему брату Тайлеру, а тот сообщил о намерении футболиста его маме. В итоге Трент получил абсолютно четкие указания: "Ты не будешь делать тату. На этом точка". Естественно, Хендерсон разозлился и сделал все один:
"Конечно, это развод – сперва я подумал именно так. Ты, б***ть, что? Садись в машину, парень, нам пора. Ты серьезно, твоя мама говорит тебе, что ты не можешь сделать татуировку? Жесть".
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