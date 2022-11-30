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Зубков: На Сантьяго Бернабеу даже не понял, как смог забить

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Форвард рассказал, какой была для него осенняя часть сезона

Зубков: На Сантьяго Бернабеу даже не понял, как смог забить

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Александр Зубков рассказал, почему вернулся в донецкий клуб из Венгрии и вспомнил свой гол в ворота Реала на Сантьяго Бернабеу в Лиге чемпионов.

– Саша, минувшим летом вы вернулись в "Шахтер", перейдя из венгерского "Ференцвароша". Нет ли сейчас сожаления в том, что так поступили?

– Абсолютно нет. Я выбрал футбол, и очень этому рад.

– В осенней части сезона вы провели за "Шахтер" 12 матчей во всех турнирах, забили 4 гола – по два в УПЛ и в Лиге чемпионов. В чемпионском турнире смогли дважды огорчить "Реал" – в Мадриде и в Польше. Это наиболее ценные для вас голы за последнее время?

– Наверное, да. Но, по правде говоря, мне также очень понравился мой первый гол в чемпионате Украины после возвращения в "Шахтер". Я его забил в игре с "Металлистом" (6:1. – прим).

– А, в целом, вы довольны своей статистикой в осенней части сезона?

– Конечно же, всегда хочется большего. И предпосылки для этого у меня были. Но могу сказать, что показатели нормальные, а хотелось бы большего.

– Гол в ворота "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" – это были сверхэмоции. Или же он оставил совершенно другие воспоминания?

– На самом деле, я сразу и не понял, что такое сделал и что совершил. Наверное, только после матча пришло понимание того, что я смог отличиться голом в ворота "Реала" на его поле. Мой гол получился очень важным в психологическом плане для команды. Это была самая концовка первого тайма. Тогда я играл центрфорварда, к тому моменту уже так набегался, что даже не понял, что забил, и как я смог это сделать. На ту игру смогла приехать моя супруга. Я думал после гола показать ей сердечко, но физических сил тогда уже не было для этого.

– Есть ли для вас приоритеты, где лучше забивать – в УПЛ или в Лиге чемпионов?

– Для меня это не играет большой роли. Я считаю, что футболист должен выходить на поле в каждом матче с желанием принести пользу своей команде. У нападающих ответственность немного выше, ведь от них, по большому счету, зависит результат команды, ей необходимы голы или же ассисты.

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В статье: Шахтер (Донецк) Александр Зубков
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Источник:
sport.ua

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