Ровно 28 лет назад Андрей Шевченко забил свой первый гол в Лиге Чемпионов - пострадала Бавария. ВИДЕО

Сезон 1994/95 имеет особое значение в истории украинского футбола. Хотя ни на клубном уровне, ни на уровне сборных особых достижений не было, но произошли два знаковых события, которые будут помнить всегда.

Речь о выступлении киевского "Динамо" в Лиге Чемпионов. Началось все с героической победы над "Спартаком", когда в Киеве бело-синие проигрывали после первого тайма 0:2, но после перерыва зажег оформивший дубль Леоненко, а потом еще и Сергей Ребров забил победный.

Правда, развить успех команда Сабо не смогла – в дальнейшем было пять поражений подряд. Впрочем, на одну из них следует обратить внимание. Речь о встрече "Динамо" с "Баварией" в последнем туре группового этапа, которая состоялась именно 7 декабря.

В этот день впервые в своей карьере в основе "Динамо" на матч Лиги Чемпионов вышел Андрей Шевченко, который золотыми буквами впишет свое имя в историю украинского и европейского футбола. До этого он выходил на замену в выездном матче со "Спартаком". И именно Шевченко забьет единственный гол "Динамо" в игре с мюнхенцами. На 38-й минуте Андрей подобрал мяч на линии штрафной после подачи углового и пробил слета в нижний угол. "Бавария" еще до перерыва сравняет, а во втором тайме добавит еще три гола в ворота юного Александра Шовковского.

Уже через четыре года - в сезоне 1998/99 - он будет разрывать турнир и забьет восемь голов, остановившись в полуфинале. В составе "Милана" самым результативным был сезон 2005/06, когда Шева отличился 9 раз, однако самый памятный, конечно, розыгрыш 2002/03, когда Андрей вместе с россонери выиграют Лигу Чемпионов, а наш бомбардир забьет решающий пенальти.

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Последний матч в Лиге Чемпионов Шевченко сыграл в 2011 году, правда, это была квалификация, тогда "Динамо" проиграло "Рубину". Если говорить об основном этапе, то это был сезон 2009/2010, в последнем туре группового этапа "Динамо" проиграло "Барселоне" 1:2, Шева отметился результативной передачей.

В общей сложности на групповых этапах и в раундах плей-офф Лиги Чемпионов Шевченко забил 48 голов в 100 матчах. Еще 11 голов он провел в 16 поединках квалификации в Лигу Чемпионов. В рейтинге бомбардиров Лиги/Кубка Чемпионов за все времена Андрей делит 10-11 место со Златаном Ибрагимовичем, правда, швед свою статистику еще может улучшить. Из ныне играющих футболистов ближе всех Салах и Неймар, у которых по 43 точных удара в ЛЧ, у Мбаппе – 40.