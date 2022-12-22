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Определены дата и время начала матчей Шахтера и Руха в Юношеской лиге УЕФА

Лига Чемпионов
(2 голосов)

В один день, но в разное время

Определены дата и время начала матчей Шахтера и Руха в Юношеской лиге УЕФА

Фото: ФК Рух

Новина українською

Определились даты, время и место проведения поединков Юношеской лиги УЕФА с участием украинских команд.

"Рух" U-19 сыграет против одногодок из "Интера" 8 февраля в польском городе "Сталёва-Воля". Встреча начнется в 15:00.

"Шахтер" U-19 померяется силами с хорватским "Хайдуком". Матч состоится также 8 февраля. Поединок примет арена "Полюд" в хорватском Сплите. Старт поединка назначен на 19:00.

Напомним, львовский клуб пробился в стыки по Пути чемпионов, а донецкий занял второе место в группе.

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В статье: Юношеская Лига УЕФА Шахтер U19 (Донецк) Рух U19 (Львов)
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Источник:
uefa.com

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