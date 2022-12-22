Определены дата и время начала матчей Шахтера и Руха в Юношеской лиге УЕФА

Определились даты, время и место проведения поединков Юношеской лиги УЕФА с участием украинских команд.

"Рух" U-19 сыграет против одногодок из "Интера" 8 февраля в польском городе "Сталёва-Воля". Встреча начнется в 15:00.

"Шахтер" U-19 померяется силами с хорватским "Хайдуком". Матч состоится также 8 февраля. Поединок примет арена "Полюд" в хорватском Сплите. Старт поединка назначен на 19:00.

Напомним, львовский клуб пробился в стыки по Пути чемпионов, а донецкий занял второе место в группе.