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Определены дата и время начала матчей Шахтера и Руха в Юношеской лиге УЕФА
В один день, но в разное время
Фото: ФК Рух
Определились даты, время и место проведения поединков Юношеской лиги УЕФА с участием украинских команд.
"Рух" U-19 сыграет против одногодок из "Интера" 8 февраля в польском городе "Сталёва-Воля". Встреча начнется в 15:00.
"Шахтер" U-19 померяется силами с хорватским "Хайдуком". Матч состоится также 8 февраля. Поединок примет арена "Полюд" в хорватском Сплите. Старт поединка назначен на 19:00.
Напомним, львовский клуб пробился в стыки по Пути чемпионов, а донецкий занял второе место в группе.
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