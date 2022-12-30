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Трубин: Мои сейвы в ЛЧ — это круто, но не мой максимум
В нынешней группе ЛЧ кипер горняков сделал 31 сейв
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер "
"Моя статистика в Лиге чемпионов — это круто, но мы пропустили сколько... 10 голов. Вот если бы у меня был 41 сейв, тогда было бы хорошо. Конечно, это мотивирует меня работать. Не могу сказать, что я доволен. Это не мой максимум, я понимаю это.
Я смотрел все пропущенные голы, и знаю, что мог сыграть лучше. Если бы мы прошли дальше в Лиге чемпионов, то можно было бы сказать, что это круто, но мы играем в Лиге Европы. Это лучше, чем ничего, но не стоит радоваться или хвастаться этим.
Нужно больше работать, чтобы зажигать в Лиге чемпионов", — сказал Трубин.
Напомним, что в своей группе ЛЧ "Шахтер" занял 3-е место и весной сыграет в Лиге Европе.
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