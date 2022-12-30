Караваев: Поражения от Бенфики очень сильно отразились на нашем эмоциональном состоянии

Защитник " Динамо " Александр Караваев рассказал о нынешней еврокубковой кампании киевлян.

– "Динамо" ярко начало выступление в квалификации Лиги чемпионов, одолев поочередно турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм". Можно ли сказать, что команду подводили к пику физической формы именно к этим матчам? Или в той ситуации, в которой была команда, полноценно и целенаправленно подготовиться было сложно?

– Все проходило очень хорошо. Конечно, мы готовились к этим матчам очень тщательно – тренировки, восстановление, подготовка. Подходили к ним, исполненные желания достичь результата… Но эмоционально очень были истощены, постоянные переезды и новости с фронта забирали много энергии и сил. В конце концов, два болезненных поражения от "Бенфики" очень сильно отразились на нашем состоянии, было сложно настроить себя на ближайшие матчи.

– В противостоянии с "Бенфикой" в плей-офф раунде у "Динамо" действительно не было шансов? Чего не хватило, чтобы дать достойное сопротивление португальскому гранду?

– "Бенфика" – очень сильный соперник, сбалансированный во всех линиях коллектив. У них играют очень сильные индивидуально игроки в атаке, так что было очень сложно противостоять им в защите.

– Ваши два гола – "Фенербахче" в ответном матче и "Штурму" в первом поединке – были во многом решающими, при этом вы остаетесь игроком ротации. Как вы воспринимаете это?

– Исключительно профессионально, поскольку тренер принимает решения и видит лучше нас, что нужно для достижения результата командой. По тренировкам и играм он видит и знает, кого и когда выпускать в каждом следующем матче.

– Нет определенной обиды на тренера, что, несмотря на важные голы и готовность сыграть на многих позициях, у вас нет стабильного места в основном составе?

– Как игроку с большими амбициями, конечно, хочется играть постоянно все матчи, но, повторюсь, есть главный тренер, который принимает решения, и есть команда, которая делает все для достижения результата. Так что у меня никогда не было и не могло быть обид на тренеров, потому что я профессионал.