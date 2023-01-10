Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цена вопроса – миллионы евро. Чемпион Украины 2022/23 имеет шанс автоматически попасть в группу ЛЧ 2023/24
В УПЛ весной будет ожесточенная борьба
Олександр Приходько
В текущем еврокубковом сезоне Украина борется за то, чтобы в Таблице коэффициентов не опуститься ниже 15-го места и не упустить возможность выставлять на международную арену пять команд. Однако результат нынешнего сезона определит стартовую заявку на сезон 2024/25. Что касается сезона 2023/24 (следующего), то его стартовая заявка сформируется по итогу Таблицы коэффициентов 2021/22.
В ней Украина финишировала на двенадцатом месте, что в нормальных (обычных) условиях исключает возможность чемпиона Ассоциации автоматически пройти в групповой этап Лиги чемпионов (без игр квалификации).
Скриншот - kassiesa.net
Однако поскольку одна Ассоциация, находящаяся в актуальной Таблице коэффициентов выше (россия), не будет допущена к розыгрышу еврокубков 2023/24, заявка Украины будет соответствовать одиннадцатому месту Таблицы коэффициентов. Это место предусматривает автоматический выход чемпиона в группу Лиги чемпионов при условии, что последний турнир выиграет команда, которая пройдет в группу по квоте национальной лиги.
Более простыми словами: нужно, чтобы Лигу чемпионов 2022/23 выиграла команда, которая обеспечит себе место в групповом раунде ЛЧ 2023/24 через внутренний чемпионат.
- "Милан" (Италия) – "Тоттенхэм" (Англия);
- ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия);
- "Брюгге" (Бельгия) – "Бенфика" (Португалия);
- "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Челси" (Англия);
- "Ливерпуль" (Англия) – "Реал" (Испания);
- "Айнтрахт" (Германия) – "Наполи" (Италия);
- "Лейпциг" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия);
- "Порту" (Португалия) – "Интер" (Италия).
Из этих шестнадцати команд по состоянию на середину января не в зоне прямого попадания в Лигу чемпионов (в парах – подчеркнутые) в своих национальных лигах находятся "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси", "Боруссия" Д, "Порту" и "Брюгге" (чемпионат происходит в два этапа; по состоянию на данный момент "Брюгге" занимает место в чемпионской группе).
В Украине же первую позицию занимает "Днепр-1", опережая "Шахтер" и "Динамо" на пять очков. У дончан один матч в запасе по сравнению с "Днепром-1", а "Динамо" имеет на два сыгранных матча больше, чем "Шахтер", и на один – чем "Днепр-1".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|СК Днепр-1
|14
|11
|2
|1
|31-10
|+21
|35
|0
|2
|Шахтер
|13
|9
|3
|1
|29-11
|+18
|30
|0
|3
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|24-13
|+11
|30
|0
|4
|Заря
|15
|8
|4
|3
|32-22
|+10
|28
|0
|5
|ФК Александрия
|13
|7
|3
|3
|23-19
|+4
|24
|0
|6
|Колос
|15
|5
|5
|5
|14-18
|-4
|20
|0
|7
|Металлист 1925
|14
|4
|6
|4
|13-17
|-4
|18
|0
|8
|Кривбасс
|15
|5
|3
|7
|11-16
|-5
|18
|0
|9
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18-20
|-2
|18
|0
|10
|Верес
|15
|5
|2
|8
|17-20
|-3
|17
|0
|11
|Металлист
|15
|4
|4
|7
|15-23
|-8
|16
|0
|12
|Рух
|14
|3
|5
|6
|17-22
|-5
|14
|0
|13
|ФК Минай
|14
|3
|5
|6
|10-15
|-5
|14
|0
|14
|Ингулец
|14
|3
|4
|7
|12-18
|-6
|13
|0
|15
|Черноморец
|15
|2
|5
|8
|10-20
|-10
|11
|0
|16
|ФК Львов
|14
|2
|3
|9
|9-21
|-12
|9
|0
Примечательно, что вторая команда УПЛ (вице-чемпион страны) начнет свой путь со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов на пути представителей лиг. То есть, по пути в группу Лиги чемпионов должна будет пройти троих соперников, не имея на стартовой позиции гарантированного места в осенней стадии ни одного из трех еврокубков. Аналогично тому пути, которым шло киевское "Динамо" в нынешнем сезоне.
Прямое попадание в группу Лиги чемпионов – это около 14-15 миллионов евро гарантированных выплат от УЕФА. Еще определенную сумму клуб получает за клубный коэффициент за последние десять лет, остальную – за результаты непосредственно на групповом раунде. Так, "Шахтер", пройдя автоматически в группу Лиги чемпионов 2022/23, и одержав там одну победу и три ничьи, суммарно заработал около 42-х миллионов евро.
Все новости украинской Таблицы коэффициентов, о квоте Украины, рейтинге клубов, посеве и потенциальных соперниках наших – в профильном телеграмм-канале >>>
Популярное сейчас
- Как Малиновскому прижиться в Марселе. Мудрику не нужно в Челси. Влог Роберто Моралеса. ВИДЕО
- Без Зинченко дело не шло. Видео голов и обзор матча Оксфорд - Арсенал 0:3
- Малиновский: Я с честью буду носить футболку Марселя
- Еще минус один корабль оккупантов. Генштаб сообщил о повреждении нового судна врага
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО