Цена вопроса – миллионы евро. Чемпион Украины 2022/23 имеет шанс автоматически попасть в группу ЛЧ 2023/24

В текущем еврокубковом сезоне Украина борется за то, чтобы в Таблице коэффициентов не опуститься ниже 15-го места и не упустить возможность выставлять на международную арену пять команд. Однако результат нынешнего сезона определит стартовую заявку на сезон 2024/25. Что касается сезона 2023/24 (следующего), то его стартовая заявка сформируется по итогу Таблицы коэффициентов 2021/22.

В ней Украина финишировала на двенадцатом месте, что в нормальных (обычных) условиях исключает возможность чемпиона Ассоциации автоматически пройти в групповой этап Лиги чемпионов (без игр квалификации).

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Однако поскольку одна Ассоциация, находящаяся в актуальной Таблице коэффициентов выше (россия), не будет допущена к розыгрышу еврокубков 2023/24, заявка Украины будет соответствовать одиннадцатому месту Таблицы коэффициентов. Это место предусматривает автоматический выход чемпиона в группу Лиги чемпионов при условии, что последний турнир выиграет команда, которая пройдет в группу по квоте национальной лиги.

Более простыми словами: нужно, чтобы Лигу чемпионов 2022/23 выиграла команда, которая обеспечит себе место в групповом раунде ЛЧ 2023/24 через внутренний чемпионат.

В плей-офф Лиги чемпионов 2022/23 сыграют шестнадцать команд из семи стран. Все пары:

"Милан" (Италия) – "Тоттенхэм" (Англия) ;

ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия);

"Брюгге" (Бельгия) – "Бенфика" (Португалия);

"Боруссия" (Дортмунд, Германия ) – "Челси" (Англия) ;

"Ливерпуль" (Англия) – "Реал" (Испания);

"Айнтрахт" (Германия) – "Наполи" (Италия);

"Лейпциг" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия);

"Порту" (Португалия) – "Интер" (Италия).

Из этих шестнадцати команд по состоянию на середину января не в зоне прямого попадания в Лигу чемпионов ( в парах – подчеркнутые ) в своих национальных лигах находятся "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси", "Боруссия" Д, "Порту" и "Брюгге" (чемпионат происходит в два этапа; по состоянию на данный момент "Брюгге" занимает место в чемпионской группе).

В Украине же первую позицию занимает "Днепр-1", опережая "Шахтер" и "Динамо" на пять очков. У дончан один матч в запасе по сравнению с "Днепром-1", а "Динамо" имеет на два сыгранных матча больше, чем "Шахтер", и на один – чем "Днепр-1".

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 14 11 2 1 31-10 +21 35 0 2 Шахтер 13 9 3 1 29-11 +18 30 0 3 Динамо 15 9 3 3 24-13 +11 30 0 4 Заря 15 8 4 3 32-22 +10 28 0 5 ФК Александрия 13 7 3 3 23-19 +4 24 0 6 Колос 15 5 5 5 14-18 -4 20 0 7 Металлист 1925 14 4 6 4 13-17 -4 18 0 8 Кривбасс 15 5 3 7 11-16 -5 18 0 9 Ворскла 15 5 3 7 18-20 -2 18 0 10 Верес 15 5 2 8 17-20 -3 17 0 11 Металлист 15 4 4 7 15-23 -8 16 0 12 Рух 14 3 5 6 17-22 -5 14 0 13 ФК Минай 14 3 5 6 10-15 -5 14 0 14 Ингулец 14 3 4 7 12-18 -6 13 0 15 Черноморец 15 2 5 8 10-20 -10 11 0 16 ФК Львов 14 2 3 9 9-21 -12 9 0

Примечательно, что вторая команда УПЛ (вице-чемпион страны) начнет свой путь со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов на пути представителей лиг. То есть, по пути в группу Лиги чемпионов должна будет пройти троих соперников, не имея на стартовой позиции гарантированного места в осенней стадии ни одного из трех еврокубков. Аналогично тому пути, которым шло киевское "Динамо" в нынешнем сезоне.

Прямое попадание в группу Лиги чемпионов – это около 14-15 миллионов евро гарантированных выплат от УЕФА. Еще определенную сумму клуб получает за клубный коэффициент за последние десять лет, остальную – за результаты непосредственно на групповом раунде. Так, "Шахтер", пройдя автоматически в группу Лиги чемпионов 2022/23, и одержав там одну победу и три ничьи, суммарно заработал около 42-х миллионов евро.