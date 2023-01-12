Украина сохраняет теоретические шансы на сезон 2023/24 заявить три команды в Лигу чемпионов

Еврокубковая заявка сезона 2023/24 будет сформирована по итогам Таблицы коэффициентов 2021/22. Там Украина финишировала на двенадцатом месте, поэтому имеет право заявить две команды на следующую Лигу чемпионов. Но возможен сценарий с тремя представителями.

Поскольку "Шахтер" представлен в плей-офф Лиги Европы, то у "горняков" есть шанс гарантировать себе Лигу чемпионов через этот турнир. Для этого нужно выиграть Лигу Европы.

Для того чтобы заявка Украины в Лиге чемпионов расширилась, "Шахтер" должен выиграть Лигу Европы, а в УПЛ финишировать не выше третьего места.

Тогда первые две команды УПЛ пройдут в Лигу чемпионов по национальной квоте, а третья – как победитель Лиги Европы.