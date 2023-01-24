Отстранение россиян остается в силе. Осталось одно условие для автоматического выхода чемпиона УПЛ в группу ЛЧ

UA-Футбол уже писал о том, какие условия нужны для чемпиона УПЛ 2022/23, чтобы попасть автоматически в группу Лиги чемпионов 2023/24.

Сезон 2021/22, по итогам которого формируется представительство в еврокубках на сезон 2023/24, Украина окончила на двенадцатом месте. Это место ни в коем случае не дает права лучшей команде Ассоциации автоматически отобраться в группу Лиги чемпионов. Однако выше Украины в том сезоне финишировала Россия – на десятой позиции. Ее отстранение означает, что заявка Украины на сезон 2023/24 сформируется в соответствии с одиннадцатым местом Таблицы коэффициентов.

Это место дает право лучшей команде Ассоциации отобраться автоматически в групповой этап Лиги чемпионов. Определяющее условие для этого, как сообщает профильный телеграмм-канал о Таблице коэффициентов >>> – победа в текущей Лиге чемпионов команды, гарантировавшей себе выход в группу через внутренний чемпионат.

Следует отметить, что начиная с сезона 2009/10 включительно, Украина каждый год получала прямое место в группе Лиги чемпионов.