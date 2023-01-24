Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отстранение россиян остается в силе. Осталось одно условие для автоматического выхода чемпиона УПЛ в группу ЛЧ
Все зависит от результатов текущего турнира
UEFA
UA-Футбол уже писал о том, какие условия нужны для чемпиона УПЛ 2022/23, чтобы попасть автоматически в группу Лиги чемпионов 2023/24.
Сезон 2021/22, по итогам которого формируется представительство в еврокубках на сезон 2023/24, Украина окончила на двенадцатом месте. Это место ни в коем случае не дает права лучшей команде Ассоциации автоматически отобраться в группу Лиги чемпионов. Однако выше Украины в том сезоне финишировала Россия – на десятой позиции. Ее отстранение означает, что заявка Украины на сезон 2023/24 сформируется в соответствии с одиннадцатым местом Таблицы коэффициентов.
Это место дает право лучшей команде Ассоциации отобраться автоматически в групповой этап Лиги чемпионов. Определяющее условие для этого, как сообщает профильный телеграмм-канал о Таблице коэффициентов >>> – победа в текущей Лиге чемпионов команды, гарантировавшей себе выход в группу через внутренний чемпионат.
Следует отметить, что начиная с сезона 2009/10 включительно, Украина каждый год получала прямое место в группе Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная девушка нового одноклубника Соболя в Страсбуре. ФОТО
- Палкин заявил о готовности Шахтера вернуть одного из легионеров
- Мудрик установил новый личный рекорд скорости в матче против Ливерпуля
- Три аллигатора Ка-52 за полчаса и 700 россиян за сутки. Генштаб – об актуальных потерях оккупантов
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
Новости по теме
- 09:18 Украинские Если Россию вернут в еврокубки… Это не только моральный аспект, но и негативное влияние на стартовую заявку Украины
- 16:17 Украинские Таблица коэффициентов УЕФА. Полный гид перед возобновлением еврокубков
- 22:44 Украинские Таблица коэффициентов: как Турция использовала Лигу конференций, опередив Украину и других конкурентов