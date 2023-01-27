Начиная с 2006-го года, только восемь стран не пропустили ни одного группового этапа ЛЧ УЕФА. Украина – среди них

Начиная с сезона 2006/07, только восемь стран Европы не пропустили ни одного розыгрыша группового раунда Лиги чемпионов. Это топ-5 ассоциаций в Таблице коэффициентов (Англия, Италия, Испания, Германия, Франция), а также Португалия и Нидерланды. Также среди этих стран – Украина.

Об этом сообщает специализированный ресурс об украинской Таблице коэффициентов >>>

Известно, что с сезона 2024/25 Лига чемпионов претерпит изменения. Не будет классического группового раунда, а будет единая Лига, где сыграют 36 команд, результаты которых будут отражаться в одной турнирной таблице. Сезон 2023/24 (следующий) станет последним, в котором состоится Лига чемпионов с классическим групповым этапом.

У Украины есть шанс провести в группу своего чемпиона автоматически. Если этого сделать не удастся (для осуществления нужно одно условие >>>), то шанс пройти в группу через квалификации будут иметь две украинских команды.

Если Украина будет представлена в группе ЛЧ 2023/24, то станет одной из восьми самих стабильных Ассоциаций в плане участия в главном европейском клубном турнире дореформенного периода.