Милан не включил Ибрагимовича в заявку на плей-офф Лиги чемпионов

Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович не попал в заявку "Милана" на матчи плей-офф Лиги чемпионов. Об этом утверждает известный журналист Фабрицио Романо.

Кроме того, по данным инсайдера, вне заявки оказался защитник Сержиньо Дест, выступающий на правах аренды из "Барселоны". Его место займет немецкий игрок обороны Малик Тшау.

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Милан" сыграет против лондонского "Тоттенхэма". Первая игра пройдет 14 февраля, ответная - 8 марта.

Отметим что 41-летний швед не сыграл ни единого матча за "россонери" в текущей кампании, так как восстанавливается от травмы крестообразной связки. Ранее сообщалось, что Ибрагимович может завершить карьеру в конце этого сезона.