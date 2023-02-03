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Челси дозаявил Михаила Мудрика на весеннюю часть Лиги чемпионов
Также в заявке – звездный новичок из Бенфики
Getty Images / Global Images Ukraine
Второго февраля был дедлайн по дозаявкам от участников весенней стадии еврокубков. Каждая команда имела право внести в свой список максимум трех новых футболистов – независимо от того, были ли они (эти футболисты) заиграны в текущих еврокубках за другие команды.
Дозаявку сделал и лондонский "Челси. Как видно из списка игроков, представленного на официальном сайте УЕФА, "синие" добавили к своему ростеру украинского вингера Михаила Мудрика. Также в списке – аргентинский новичок из "Бенфики", чемпион мира Энцо Фернандес.
Также "Челси" дозаявил арендованного у "Атлетико" нападающего Жоау Феликса.
Зато был исключен из официальной заявки форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.
"Челси" в 1/8-й финала Лиги чемпионов сыграет с дортмундской "Боруссией." Плей-офф турнира стартует уже четырнадцатого февраля.
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