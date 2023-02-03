  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Челси дозаявил Михаила Мудрика на весеннюю часть Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси дозаявил Михаила Мудрика на весеннюю часть Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Также в заявке – звездный новичок из Бенфики

Челси дозаявил Михаила Мудрика на весеннюю часть Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Второго февраля был дедлайн по дозаявкам от участников весенней стадии еврокубков. Каждая команда имела право внести в свой список максимум трех новых футболистов – независимо от того, были ли они (эти футболисты) заиграны в текущих еврокубках за другие команды.

Дозаявку сделал и лондонский "Челси. Как видно из списка игроков, представленного на официальном сайте УЕФА, "синие" добавили к своему ростеру украинского вингера Михаила Мудрика. Также в списке – аргентинский новичок из "Бенфики", чемпион мира Энцо Фернандес.

Также "Челси" дозаявил арендованного у "Атлетико" нападающего Жоау Феликса.

Зато был исключен из официальной заявки форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

"Челси" в 1/8-й финала Лиги чемпионов сыграет с дортмундской "Боруссией." Плей-офф турнира стартует уже четырнадцатого февраля.

По теме
yellow-arrow
Милан не включил Ибрагимовича в заявку на плей-офф Лиги чемпионов
yellow-arrow
Начиная с 2006-го года, только восемь стран не пропустили ни одного группового этапа ЛЧ УЕФА. Украина – среди них
yellow-arrow
Отстранение россиян остается в силе. Осталось одно условие для автоматического выхода чемпиона УПЛ в группу ЛЧ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЄФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде