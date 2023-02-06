Шахтер U-19 завершил сбор и отправился на матч Юношеской Лиги УЕФА. Тренер подвел итоги подготовки

Главный тренер юношеской команды " Шахтера " Оскар Ратулутра подытожил сборы в Турции, рассказал о спаррингах и работе команды и поделился ближайшими планами.

– "Шахтер" U19 завершает сборы в Турции. Можете поделиться впечатлениями?

– Впечатления остались только положительные, ведь в Турции мы качественно поработали. Довольны отношением футболистов к процессу на протяжении всего сбора, также нам удалось воплотить все запланированное в жизнь – сыграть спарринги с опытными соперниками.

– Расскажите подробнее о режиме команды, на чем делали акцент?

– Работали в двуразовом режиме. Обычно утренняя тренировка посвящалась индивидуальному развитию, а вечером уделялось внимание командной работе, командной тактике, выполняя игровые упражнения.

– Какова была главная задача во время сбора и удалось ли ее выполнить?

– Главная задача – подготовка команды к матчу Юношеской лиги УЕФА с "Хайдуком" и ко второй части сезона. Я считаю, с этим мы справились, хотя, безусловно, только официальные игры точно покажут наш уровень.

– Погорелый, Ющенко, Сигеев, Глущенко, Роспутько – все эти футболисты привлекались к спаррингам команды Игоря Йовичевича…

– Наши ребята имели очень хорошую возможность потренироваться и получить игровое время в первой команде. Они смогли увидеть высокий уровень "Шахтера", а самое главное – в каком направлении должны двигаться, чтобы добиться его. Кроме того, это очень хорошо влияет на психологическое состояние игроков.

– Во время подготовки команда провела 7 товарищеских матчей (2 победы, 2 ничьих и 3 поражения) при разнице мячей 11–8. Как вы оцениваете такой результат?

– Напомню, что мы играли под нагрузками, тренируясь дважды в день. Конечно, усталость накладывала свой отпечаток и на результаты матчей, то есть порой качество игры страдала. При планировании сбора одним из главных требований была игра именно против опытных коллективов. Мы очень довольный тем, что организаторы учли это и большинство спаррингов были со взрослыми командами. Нам хотелось, чтобы ребята получили достойное сопротивление как в единоборствах, так и в командной игре. Только под давлением они смогли понять разницу взрослого и юношеского футбола. Игра против таких оппонентов должна пойти на пользу самим футболистам, ведь вскоре им переходить во взрослый футбол, а эти игры, возможно, облегчат их адаптацию.

– Какой из 7 поединков вашей команды понравился больше всего?

– Сложно определиться с одним, потому что каждый был очень информативным. Мы постоянно применяли ротацию, и все футболисты из обоймы играли. Сначала мы равномерно распределяли время между всеми ребятами, затем больше минут получали те, кого мы планируем задействовать уже в первом матче.

– Сбор в Турции завершился 5 февраля. Каковы ближайшие планы?

– Мы прибыли в Хорватию на поединок Юношеской лиги УЕФА с Хайдуком. Завтра проведем в Сплите предигровую тренировку, а уже 8 февраля состоится первый официальный матч календарного года.