Сегодня Рух и Шахтер сыграют матчи Юношеской лиги УЕФА

Юношеская лига УЕФА стала первым еврокубковым турниром, возобновившимся в 2023 году. Вчера и сегодня проходят игры раунда плей-офф.

Юношеская Лига УЕФА. Раунд плей-офф

8 февраля. Стальова Воля. Стадион: "Сталь". Начало в 15:00

"Рух" (Львов, Украина) - "Интер" (Милан, Италия)

Трансляция - Рух TV

8 февраля. Сплит. Стадион: "Полюд". Начало в 19:00

"Хайдук" (Сплит, Хорватия) - "Шахтер" (Донецк, Украина)

Трансляция – MEGOGO

Напомним, что первая половина турнира разделена на две стадии: Путь Лиги чемпионов, где принимают участие те же 32 команды, что и во взрослой ЛЧ, а также Путь чемпионов стран, где ниже по рейтингу ассоциации получили возможность заявить свои клубы.

"Шахтер" повторял путь своей первой команды и на групповом этапе противостоял "Лейпцигу", "Реалу" и "Селтику". "Горняки" пропустили вперед только мадридцев и квалифицировались в раунд плейофф. "Рух", как команда, завершившая предыдущий чемпионат Украины U19 первой, шагал другой турнирной сеткой и на пути к текущему этапу соревнований преодолел "Заглембе" Люблин (1:0 и 0:0), а также "Галатасарай" (3: 1 и 3:1).

Новым соперником львовян станет чемпион Италии среди юношеских команд "Интер". На групповом этапе миланцы финишировали выше "Виктории" Плзень и "Баварии", однако уступили "Барселоне". Но в национальном чемпионате дела "черно-синих" на данный момент неутешительны: всего 13 место среди 18 участников.

"Шахтер" ожидает противостояния с чемпионом Хорватии, "Хайдуком". Команда из Сплита перед этим прошла азербайджанскую "Габалу" (5:1 в сумме) и албанскую "Аполлонию" (6:1 в сумме). В чемпионате "Хайдук" идет третьим, отставая от лидера, "Риеки", всего на один балл.

Следует отметить, что эта стадия турнира состоит из одного матча. Преимущество домашнего поля получили представители Пути чемпионов стран. Таким образом, игра будет выездной для "Шахтера" и номинально домашней для "Руха". Однако, как известно, сейчас в Украине нельзя проводить международные соревнования из-за российского нашествия на украинские земли. Поэтому игра состоится на нейтральном поле в Польше.