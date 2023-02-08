Юношеская лига. Рух в драматической серии пенальти прошел Интер

Первой украинской командой, завершившей зимний отпуск, стал не "Шахтер" или "Днепр-1", а юноши "Руха". Львовянам по календарю выпало открывать для себя год сразу поединком раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА против чемпиона Италии, "Интера". Звучит грозно, но в текущем сезоне миланцы далеки от чемпионских результатов, ведь скорее борются за сохранение прописки в элите итальянского юношеского футбола, чем за повторение результата. Впрочем, академия "Интера" на таланты бедна вряд ли была и в ближайшее время не будет.

Именно итальянцы активно начали встречу с атаками. "Руховцы" с давлением справились и ближе к середине первого тайма смогли перевести игру ближе к середине поля, а вскоре и забить. Помог в этом капитан гостей Фонтанароза, который ошибся с обработкой мяча на линии собственного штрафного. Панченко перехватил и пробил от стойки в цель.

В дальнейшем футбол шел без явного фаворита. "Интер", возможно, немного больше атаковал, однако "Рух" уверенно разбивал все попытки соперника. Поэтому на вторую половину ожидания были оптимистичны. Однако удержать ворота на замке не удалось.

С голом миланцам очень повезло: далеко не факт, что Эспозито из угла штрафной внешней стороной стопы и под давлением защитников когда-то еще в своей карьере так шедеврально закрутит под дальнюю штангу.

Начались самые трудные минуты, когда в обороне львовян и голкипера Гереты работы прибавилось в несколько раз. Впрочем, и украинский чемпион по возможности пытался отвечать, а Столярчук мог закрывать игру на последних минутах, однако мяч у него буквально с ноги снял защитник, когда хавбек готовился замкнуть дальнюю стойку.

И все-таки "Рух" дотянул до серии пенальти, которая по регламенту проходит сразу после основного времени. При этом, "желто-черные" под серию пенальти выпустили свежего вратаря – Герету заменил Варнивский.

Послематчевая лотерея выдалась довольно драматичной. Первые удар у "Интера" Илиев запустил выше ворот, а удар Кителы у "Руха" потянул кипер. Следующие два удара команды реализовали, а затем снова по одному смазали. Таким образом, после 5 ударов счет стал 3:3 и игра уже шла до первого незабитого, который сразу и приключился – Ванивский потянул удар Станковича, а Роман дал в левый угол.

4:3 по пенальти, "Рух" все-таки проходит "Интер"!

Юношеская лига УЕФА. Раунд плей-офф

"Рух" (Львов, Украина) - "Интер" (Милан, Италия) 1:1, 4:3 по пенальти

Гол: Панченко 30 - Эспозито 52

"Рух": Герета (Ванивский 90+2) - Китела, Слюбик, Холод, Роман - Русяк, Сапуга, Пидгурский - Столярчук, Добрянский (Касарда 68) - Панченко (Квас 81).

"Интер": Каллигарис - Дзанотти, Кассама, Фонтанароза, Пеламатти - Карбони, Станкович, Камате (Мартини 77) - Овусу (Куратоло 74), Эспозито, Илиев.

Предупреждения: Холод 56, Русяк 80, Пидгурский 90, Сапуга 90+3 - Карбони 90