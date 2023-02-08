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Рух в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА: когда жеребьевка, потенциальные соперники и дата матча

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Все стадии будут состоять из одного матча

Рух в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА: когда жеребьевка, потенциальные соперники и дата матча

Фото: ФК Рух / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Рух" одержал победу в матче раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА против миланского "Интера" и прошел в 1/8 финала турнира.

На этой стадии соревнований к восьми победителям раунда плей-офф присоединяются восемь команд, ставших победителями своих групп осенью на групповом этапе. Именно против них будут играть команды-победительницы раунда плей-офф.

Уже сейчас понятен круг потенциальных соперников львовян.

Победители групп Победители раунда плей-офф

"Ливерпуль"
"Атлетико" Мадрид
"Барселона"
"Спортинг" Лиссабон
"Милан"
"Реал"
"Манчестер Сити"
ПСЖ

 "Зальцбург"
"Рух"
"Боруссия"
"Генк"
"АЗ"
"Аякс"
"Порту"
"Хайдук"

Команды, выступавшие в одном квартете на групповом этапе (он повторял сетку взрослой Лиги чемпионов), не могут пересечься друг с другом на этой стадии соревнований. Таким образом, если бы в 1/8-ю вышел "Шахтер", то он точно не сыграл бы с "Реалом", но с "королевскими" мадридцами может встретиться "Рух".

Все стадии, начиная с раунда плей-офф и до финала, состоят из одного матча.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 13 февраля. Сами же игры пройдут 28 февраля или 1 марта.

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В статье: Юношеская Лига УЕФА Шахтер U19 (Донецк) Рух U19 (Львов)
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