Рух в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА: когда жеребьевка, потенциальные соперники и дата матча

"Рух" одержал победу в матче раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА против миланского "Интера" и прошел в 1/8 финала турнира.

На этой стадии соревнований к восьми победителям раунда плей-офф присоединяются восемь команд, ставших победителями своих групп осенью на групповом этапе. Именно против них будут играть команды-победительницы раунда плей-офф.

Уже сейчас понятен круг потенциальных соперников львовян.

Победители групп Победители раунда плей-офф "Ливерпуль"

"Атлетико" Мадрид

"Барселона"

"Спортинг" Лиссабон

"Милан"

"Реал"

"Манчестер Сити"

ПСЖ "Зальцбург"

"Рух"

"Боруссия"

"Генк"

"АЗ"

"Аякс"

"Порту"

"Хайдук"

Команды, выступавшие в одном квартете на групповом этапе (он повторял сетку взрослой Лиги чемпионов), не могут пересечься друг с другом на этой стадии соревнований. Таким образом, если бы в 1/8-ю вышел "Шахтер" , то он точно не сыграл бы с "Реалом", но с "королевскими" мадридцами может встретиться "Рух".

Все стадии, начиная с раунда плей-офф и до финала, состоят из одного матча.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 13 февраля. Сами же игры пройдут 28 февраля или 1 марта.