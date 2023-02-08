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Рух в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА: когда жеребьевка, потенциальные соперники и дата матча
Все стадии будут состоять из одного матча
Фото: ФК Рух / Автор невідомий
"Рух" одержал победу в матче раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА
На этой стадии соревнований к восьми победителям раунда плей-офф присоединяются восемь команд, ставших победителями своих групп осенью на групповом этапе. Именно против них будут играть команды-победительницы раунда плей-офф.
Уже сейчас понятен круг потенциальных соперников львовян.
|Победители групп
|Победители раунда плей-офф
|
"Ливерпуль"
|"Зальцбург"
"Рух"
"Боруссия"
"Генк"
"АЗ"
"Аякс"
"Порту"
"Хайдук"
Команды, выступавшие в одном квартете на групповом этапе (он повторял сетку взрослой Лиги чемпионов), не могут пересечься друг с другом на этой стадии соревнований. Таким образом,
Все стадии, начиная с раунда плей-офф и до финала, состоят из одного матча.
Жеребьевка 1/8 финала состоится 13 февраля. Сами же игры пройдут 28 февраля или 1 марта.
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