Юношеская лига. Хайдук благодаря голу 15-летнего Вушковича обыгрывает Шахтер

В матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА встречались "Хайдук" U-19 и "Шахтер" U-19. Напомним, что на этом этапе все решается по итогу одной игры. Отметим, что в заявке "Хайдука" на эту игру был один украинец. 17-летний уроженец Дубна Давид Фесюк начинал противостояние среди запасных. В Украине он не играл, ведь в восьмилетнем возрасте с родителями переехал в Словакию, а уже оттуда в 2021-м перебрался в Сплит.

Команды на первых минутах обменялись моментами. У хозяев точности не хватило Рейичу, а удар Роспутька в ближнем углу парировал голкипер. После активного начала встречи темп игры замедлился. Больше контролировали мяч хорваты, но стоит отдать должное организованно защищавшимся украинцам. При первой возможности "горняки" выбегали в атаку, но конструктива в заключительной трети поля все же не хватало. На перерыв команды ушли без голов.

Во втором тайме характер игры не изменился. Было много борьбы, но мало моментов. В конце встречи хорваты заиграли активнее, но работы у Твардовского не было.

Казалось, что все решится в серии пенальти, но на 82-й минуте хозяева забили. После подачи со штрафного 15-летний Вушкович ударом головой отправил мяч в сетку – 1:0. Доигрывали матч хорваты в меньшинстве, ведь за отмашку автор гола Вушкович получил красную карточку. К сожалению, отыграться украинцы не смогли.

Юношеская лига УЕФА. Раунд плейофф

"Хайдук" U-19 (Хорватия) - "Шахтер" U-19 (Украина) 1:0

Голы: Вушкович (82)

Удаление: Вушкович (87) - Роспутько (90+4)

"Хайдук" (стартовый состав): Булян - Хргович, Вушкович, Юрич-Петрашило, Аркович - Назор, Цапан, Кавей - Брайкович, Антунович, Рейич

"Шахтер" (стартовый состав): Твардовский - Булеза, Фарина, Савченко, Дрозд - Роспутько - Глущенко, Сигеев, Лосенко, Ющенко - Погорилый.