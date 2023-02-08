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193 сантиметра в 15 лет. ВИДЕО гола, который выбил Шахтер из Юношеской лиги УЕФА
Вундеркинд Хайдука сделал игру
фото - FC Hajduk
В среду, 8 февраля, донецкий "Шахтер" уступил "Хайдуку" в первом раунде плей-офф Юношеской Лиги УЕФА. Судьбу противостояния решил единственный гол, забитый 15-летним (!) защитником хорватского клуба Лукой Вушковичем. Вундеркинд, которым интересуются многие европейские клубы, классно пробил головой после подачи со штрафного. Интересно, перед финальным свистком Вушкович, рост которого уже достиг 193-х сантиметров, заработал красную карточку.
Напомним, что в плей-офф Юношеской лиги УЕФА остается еще один украинский клуб – "Рух", обыгравший в серии пенальти "Интер". Жребий 1/8 финала состоится 13 февраля.
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