193 сантиметра в 15 лет. ВИДЕО гола, который выбил Шахтер из Юношеской лиги УЕФА

В среду, 8 февраля, донецкий "Шахтер" уступил "Хайдуку" в первом раунде плей-офф Юношеской Лиги УЕФА. Судьбу противостояния решил единственный гол, забитый 15-летним (!) защитником хорватского клуба Лукой Вушковичем. Вундеркинд, которым интересуются многие европейские клубы, классно пробил головой после подачи со штрафного. Интересно, перед финальным свистком Вушкович, рост которого уже достиг 193-х сантиметров, заработал красную карточку.

Напомним, что в плей-офф Юношеской лиги УЕФА остается еще один украинский клуб – "Рух", обыгравший в серии пенальти "Интер". Жребий 1/8 финала состоится 13 февраля.