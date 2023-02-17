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Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля

Лига Чемпионов
(8 голосов)

Мудрик снова сыграет в Лиге Чемпионов, а в Лиге Европы состоится матч, достойный финала

Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол традиционно собрал для вас самые вкусные футбольные матчи, которые состоятся в течение следующей недели – с 13 по 19 февраля.

Пятница, 17 февраля

И снова национальные чемпионаты. Все еще без УПЛ, но с большим количеством украинских легионеров. Уже в пятницу надеемся увидеть Виктора Цыганкова в основе "Жироны", которая будет противостоять прямому конкуренту. А еще "Наполи" сыграет с "Сассуоло", который не проигрывал уже четыре игры подряд, при этом обыграл "Аталанту" и "Милан".

  • "Аугсбург" – "Хоффенхайм". 21:30. Бундеслига
  • "Сассуоло" – "Наполи". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Жирона" – "Альмерия". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Суббота, 18 февраля

В Англии увидим, каким будет Арсенал после противостояния с Сити, впрочем, это же касается и горожан. Среди прочего выделяется битва прямых конкурентов за место в элите - "Эвертона" и "Лидса". А еще привлекает внимание противостояния "Брайтона" и "Фулхэма", ставших открытием сезона. Ну и Мудрик может сыграть против "Саутгемптона". Субботнюю программу в Англии завершит матч между "Ньюкаслом" и "Ливерпулем".

В Германии запланировано большое историческое противостояние – "Баварии" и "Боруссии" из Менхенгладбаха. Преодолел ли "Милан" кризис, поймем по игре с "Монцой", а "Интеру", чтобы удержаться на втором месте, нельзя терять очки в игре с "Удинезе". В Испании "Реал" ожидает выезд к всегда неудобной "Осасуне".

  • "Астон Вилла" – "Арсенал". 14:30. АПЛ
  • "Боруссия" М - "Бавария". 16:30. Бундеслига
  • "Челси" - "Саутгемптон". 17:00. АПЛ
  • "Эвертон" – "Лидс". 17:00. АПЛ
  • "Ноттингем" – "Манчестер Сити". 17:00. АПЛ
  • "Брайтон" – "Фулхэм". 17:00. АПЛ
  • "Монца" - "Милан". 19:00. Серия А. MEGOGO
  • "Ньюкасл" – "Ливерпуль". 19:30. АПЛ
  • "Интер" – "Удинезе". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Осасуна" – "Реал". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Воскресенье, 19 февраля

Трудно выбрать центральный матч в последний день недели – противостояние грандов не запланировано. Впрочем, не стоит надеяться, что вам удастся отдохнуть от футбола. Разве можно пропустить игру Малиновского против "Тулузы"? Вас не заинтересует встреча "Лестера" и МЮ? В той же Франции ПСЖ сразится с "Лиллем", а в Испании сойдутся "Атлетико" и "Атлетик".

  • ПСЖ – "Лилль". 14:00. Лига 1. MEGOGO
  • МЮ – "Лестер". 16:00. АПЛ
  • "Тоттенгэм" – "Вест Гэм". 18:30. АПЛ
  • "Специя" – "Ювентус". 19:00. Серия А. MEGOGO
  • "Атлетико" – "Атлетик". 19:30. Ла Лига. MEGOGO
  • "Тулуза" - "Марсель". 21:45. Лига 1. MEGOGO
  • "Барселона" – "Кадис". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
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В статье: Лига чемпионов Лига Европы Бундеслига Английская Премьер-лига Серия А Лига 1 Ла Лига Лига конференций
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