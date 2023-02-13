Шахтер и Днепр-1 в еврокубках, Арсенал против Ман Сити. Расписание футбола на 13-19 февраля

UA-Футбол традиционно собрал для вас самые вкусные футбольные матчи, которые состоятся в течение следующей недели – с 13 по 19 февраля.

Понедельник, 13 февраля

Неделя начнется с ливерпульского дерби, где команда Миколенко, вдохновленная успехом в игре с "Арсеналом", будет играть с кризисным "Ливерпулем". На выбор также будут матчи из Серии А и Ла Лиги.

"Сампдория" – "Интер". 21:45. Серия. MEGOGO

"Ливерпуль" – "Эвертон". 22:00. АПЛ

"Эспаньол" – "Реал Соседад". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Вторник, 14 февраля

Снова можно будет шутить о подарке на День святого Валентина – Париже или Милане на выбор. Стартует 1/8 финала Лиги Чемпионов! Из четырех команд, которые выйдут на поле в этот день, только одна выглядит в нормальной форме, к остальным немало вопросов.

"Милан" – "Тоттенхэм". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

ПСЖ – "Бавария". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

Среда, 15 февраля

Михаил Мудрик провел отличную осень в Лиге Чемпионов в составе "Шахтера". Удастся ли продолжить в том же духе в составе "Челси"? Аристократов ожидает испытание дортмундской "Боруссией". Но Лигу Чемпионов в этот день затмит битва претендентов на чемпионство в АПЛ – вот теперь и увидим, готов ли "Арсенал" конкурировать с "Сити". И да, Зинченко должен быть в основе.

"Арсенал" – "Манчестер Сити". 21:30. АПЛ

"Брюгге" – "Бенфика". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

"Боруссия" Д - "Челси". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

"Реал" – "Эльче". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Четверг, 16 февраля

Наступает черед украинских клубов. "Шахтер" уже без Мудрика попытается удивить "Ренн" в Лиге Европы. "Днепр-1" попытается взять реванш у кипрского АЭКа. Кроме украинских пар выделяется битва "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед". Хотя и "Монако" с "Байером" должно быть интересно.

"Шахтер" – "Ренн". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Барселона" – "Манчестер Юнайтед". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

АЕК – "Днепр-1". 22:00. Лига конференций. MEGOGO

"Байер" – "Монако". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

Пятница, 17 февраля

И снова национальные чемпионаты. Все еще без УПЛ, но с большим количеством украинских легионеров. Уже в пятницу надеемся увидеть Виктора Цыганкова в основе "Жироны", которая будет противостоять прямому конкуренту. А еще "Наполи" сыграет с "Сассуоло", который не проигрывал уже четыре игры подряд, при этом обыграл "Аталанту" и "Милан".

"Аугсбург" – "Хоффенхайм". 21:30. Бундеслига

"Сассуоло" – "Наполи". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Жирона" – "Альмерия". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Суббота, 18 февраля

В Англии увидим, каким будет Арсенал после противостояния с Сити, впрочем, это же касается и горожан. Среди прочего выделяется битва прямых конкурентов за место в элите - "Эвертона" и "Лидса". А еще привлекает внимание противостояния "Брайтона" и "Фулхэма", ставших открытием сезона. Ну и Мудрик может сыграть против "Саутгемптона". Субботнюю программу в Англии завершит матч между "Ньюкаслом" и "Ливерпулем".

В Германии запланировано большое историческое противостояние – "Баварии" и "Боруссии" из Менхенгладбаха. Преодолел ли "Милан" кризис, поймем по игре с "Монцой", а "Интеру", чтобы удержаться на втором месте, нельзя терять очки в игре с "Удинезе". В Испании "Реал" ожидает выезд к всегда неудобной "Осасуне".

"Астон Вилла" – "Арсенал". 14:30. АПЛ

"Боруссия" М - "Бавария". 16:30. Бундеслига

"Челси" - "Саутгемптон". 17:00. АПЛ

"Эвертон" – "Лидс". 17:00. АПЛ

"Ноттингем" – "Манчестер Сит". 17:00. АПЛ

"Брайтон" – "Фулхэм". 17:00. АПЛ

"Монца" - "Милан". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Ньюкасл" – "Ливерпуль". 19:30. АПЛ

"Интер" – "Удинезе". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Осасуна" – "Реал". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Воскресенье, 19 февраля

Трудно выбрать центральный матч в последний день недели – противостояние грандов не запланировано. Впрочем, не стоит надеяться, что вам удастся отдохнуть от футбола. Разве можно пропустить игру Малиновского против "Тулузы"? Вас не заинтересует встреча "Лестера" и МЮ? В той же Франции ПСЖ сразится с "Лиллем", а в Испании сойдутся "Атлетико" и "Атлетик".