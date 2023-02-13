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Ремейк финала-2020. Пари Сен-Жермен – Бавария. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала ЛЧ

Лига Чемпионов
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Ремейк финала-2020. Пари Сен-Жермен – Бавария. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между "Пари Сен-Жермен" и мюнхенской "Баварией".

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Битва грандов европейского футбола! Немецкая машина против французской доминанты. С августовского "пандемического" финала ЛЧ прошло уже почти 3 года, команды успели встретиться еще дважды, и вот теперь вновь сыграют друг с другом. Поможет ли команде Месси? Затащит ли в одиночку Неймар? Решится ли Нагельсманн на эксперименты? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 14 февраля – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) Трансляция Аудио онлайн стрим
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