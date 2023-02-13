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Снова итальянский гранд. Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА

Лига Чемпионов
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Снова итальянский гранд. Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА

Фото: ФК Рух

Новина українською

В понедельник, 13 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. На данной стадии еврокубкового турнира своего соперника узнал представитель Украины - "Рух".

Напомним, львовский клуб прошел дальше благодаря победе над "Интером".

Волей жребия львовянам достался итальянский гранд "Милан". "Желто-черные" проведут поединок в гостях. Базовая дата встречи 28 февраля/1 марта. Отметим. что все стадии, начиная с раунда плей-офф и до финала, состоят из одного матча.

Результаты жеребьевки:

  • "Милан" – "Рух"
  • "Барселона" – АЗ
  • "Ливерпуль" – "Порту"
  • "Атлетико" – "Генк"
  • "Боруссия" Д – "ПСЖ"
  • "Хайдук" – "Манчестер Сити"
  • "Спортинг" – "Аякс"
  • "Реал Мадрид" – "Зальцбург"
Снова итальянский гранд. Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА - изображение 1
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В статье: Юношеская Лига УЕФА Милан Рух U19 (Львов)
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