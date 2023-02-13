Снова итальянский гранд. Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА

В понедельник, 13 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. На данной стадии еврокубкового турнира своего соперника узнал представитель Украины - "Рух".

Напомним, львовский клуб прошел дальше благодаря победе над "Интером".

Волей жребия львовянам достался итальянский гранд "Милан". "Желто-черные" проведут поединок в гостях. Базовая дата встречи 28 февраля/1 марта. Отметим. что все стадии, начиная с раунда плей-офф и до финала, состоят из одного матча.

Результаты жеребьевки: