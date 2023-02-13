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Снова итальянский гранд. Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА
Мощный оппонент
Фото: ФК Рух
В понедельник, 13 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. На данной стадии еврокубкового турнира своего соперника узнал представитель Украины - "Рух".
Напомним, львовский клуб прошел дальше благодаря победе над "Интером".
Волей жребия львовянам достался итальянский гранд "Милан". "Желто-черные" проведут поединок в гостях. Базовая дата встречи 28 февраля/1 марта. Отметим. что все стадии, начиная с раунда плей-офф и до финала, состоят из одного матча.
Результаты жеребьевки:
- "Милан" – "Рух"
- "Барселона" – АЗ
- "Ливерпуль" – "Порту"
- "Атлетико" – "Генк"
- "Боруссия" Д – "ПСЖ"
- "Хайдук" – "Манчестер Сити"
- "Спортинг" – "Аякс"
- "Реал Мадрид" – "Зальцбург"
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