Независимая комиссия признала, что УЕФА виновен в беспорядках на финале ЛЧ 2022 Реал – Ливерпуль

УЕФА ответственен за беспорядки во время финала Лиги чемпионов 2022 в Париже между Реалом и Ливерпулем. Об этом отчиталась независимая комиссия, заказаная самим союзом.

28 мая в день финала перед стадионом образовалась давка. Это случилось за некоторое время перед началом матча, который пришлось отложить на более чем полчаса. Изначально УЕФА утверждал, что причиной тому большое количество фанатов с поддельными билетами. Французской полиции пришлось использовать балончики со слезоточивым газом, чтобы успокоить толпу.

Спустя 3 дня после присшествия УЕФА объявила, что заказала отчет по произошедшему у независимой комиссии. Изначально результаты планировалось опубликовать в ноябре.

"УЕФА должен был исполнить контролирующую и надзорную роль в вопросах безопасности. Очевидно, этого не произошло", – говорится в отчете.

Таким образом именно УЕФА виноват в прозошедшем, "что едва не привело к катастрофе". Также комиссия не нашла доказательств тому, что это могло произойти из-за мошенничества с билетами.

Сама информация из отчета просочилась в СМИ сегодня, 13-го февраля, а опубликовать его планировалось во вторник, 14-го. Утечку уже осудили в "Ливерпуле". После произошедшего именно фанатов "красных" местные власти осудили в попытках прорваться на стадион.