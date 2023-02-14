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ПСЖ – Бавария: где и когда смотреть онлайн матч плей-офф Лиги Чемпионов
Пути этих двоих снова пересеклись
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жребий свёл второго и третьего главного фаворита на победу в Лиге Чемпионов уже в 1/8 финала. Эти двое уже играли в финале в сезоне 2019/20, после чего ушастый поехал в Мюнхен. "Пари Сен-Жермен" взял реванш в четвертьфинале в 2022-м, но вряд ли это утолило их жажду мести.
Для французского чемпиона это, возможно, последний шанс взять трофей нынешним составом. Лео Месси жаждет прибавить к титулу Чемпиона мира ещё одну Лигу Чемпионов, чтобы оформить идеальный сезон. Третье поражение кряду во всех турнирах может убить сезон для Парижа, и они просто не могут себе позволить ещё один провал.
"Бавария" же рвётся доказать, что футбол – это прежде всего о командном взаимодействии, а не только большое количество звёзд в составе. Мюнхенцы были на голову выше два года назад, когда Париж прошёл их за счёт правила выездного гола. Тогда их подвела реализация Чупо-Мотинга. И теперь камерунец жаждет доказать бывшему клубу, что он стал совсем другим игроком.
Кто победит – суперзвёзды Парижа или команда-суперзвезда "Баварии" – узнаем во вторник, 14 февраля. Трансляция матча будет доступна на платформе Megogo. Матч стартует в 22:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Пари Сен-Жермен" – "Бавария" с помощью
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