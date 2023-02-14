Жребий свёл второго и третьего главного фаворита на победу в Лиге Чемпионов уже в 1/8 финала. Эти двое уже играли в финале в сезоне 2019/20, после чего ушастый поехал в Мюнхен. "Пари Сен-Жермен" взял реванш в четвертьфинале в 2022-м, но вряд ли это утолило их жажду мести.

Для французского чемпиона это, возможно, последний шанс взять трофей нынешним составом. Лео Месси жаждет прибавить к титулу Чемпиона мира ещё одну Лигу Чемпионов, чтобы оформить идеальный сезон. Третье поражение кряду во всех турнирах может убить сезон для Парижа, и они просто не могут себе позволить ещё один провал.

"Бавария" же рвётся доказать, что футбол – это прежде всего о командном взаимодействии, а не только большое количество звёзд в составе. Мюнхенцы были на голову выше два года назад, когда Париж прошёл их за счёт правила выездного гола. Тогда их подвела реализация Чупо-Мотинга. И теперь камерунец жаждет доказать бывшему клубу, что он стал совсем другим игроком.

Кто победит – суперзвёзды Парижа или команда-суперзвезда "Баварии" – узнаем во вторник, 14 февраля. Трансляция матча будет доступна на платформе Megogo. Матч стартует в 22:00.