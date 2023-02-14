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Тренер Руха U-19: Будем делать все, чтобы достойно представить Украину в матче с Миланом
Желто-черные уже начинают изучать соперника
Фото: fcrukh.com
Главный тренер "Руха" U-19 Виталий Пономарев прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. Напомним, на данной стадии турнира "желто-черные" сыграют против итальянского "Милана".
"Михальчук уже второй раз на церемонии жеребьевки вытаскивает соперника, которого наша команда хотела видеть. Теперь наша главная задача – хорошо подготовиться к этой игре.
Могу сказать точно, что на стадии 1/8 финала нет слабых соперников. Будем делать все, чтобы достойно представить наш город и нашу страну в этом матче.
Скажу больше, подготовка команды к игре началась сразу после завершения противостояния с "Интером". Теперь, конечно, будут некоторые коррективы и прочие моменты в подготовке. Начинаем изучать соперника. Наши тренеры-аналитики проделали огромный объем работы во время анализа соперников "Интера" в чемпионате Италии.
Думаю, что у них уже есть определенная информация и относительно "Милана", - приводит слова Пономарева официальный сайт "Руха".
Базовая дата встречи 28 февраля/1 марта.
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