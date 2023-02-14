Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дебют Мудрика в ЛЧ за новый клуб? Боруссия Д – Челси. АУДИО трансляция матча 1/8 финала турнира
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует первый поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между дортмундской "Боруссией" и лондонским "Челси".
Украинский футболист Михаил Мудрик вошел в заявку "синих" в рамках ЛЧ на вторую часть сезона, наряду с Энцо Фернандесом и Жоау Фелишем. Выйдет ли экс-игрок "Шахтера" в стартовом составе? Как проявит себя в "совсем другом турнире"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 15 февраля – в 21:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
Популярное сейчас
- Ушел из жизни легендарный тренер и игрок Металлиста
- Нойок официально определился с новым клубом
- Игроки Миная нанесли травмы нескольким игрокам ярославского Шинника во время драки в Турции - росСМИ
- ПСЖ – Бавария: где и когда смотреть онлайн матч плей-офф Лиги Чемпионов
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал