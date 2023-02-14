Дебют Мудрика в ЛЧ за новый клуб? Боруссия Д – Челси. АУДИО трансляция матча 1/8 финала турнира

Журналист UA-Футбол прокомментирует первый поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между дортмундской "Боруссией" и лондонским "Челси".

Украинский футболист Михаил Мудрик вошел в заявку "синих" в рамках ЛЧ на вторую часть сезона, наряду с Энцо Фернандесом и Жоау Фелишем. Выйдет ли экс-игрок "Шахтера" в стартовом составе? Как проявит себя в "совсем другом турнире"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 15 февраля – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский