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Дебют Мудрика в ЛЧ за новый клуб? Боруссия Д – Челси. АУДИО трансляция матча 1/8 финала турнира

Лига Чемпионов
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Дебют Мудрика в ЛЧ за новый клуб? Боруссия Д – Челси. АУДИО трансляция матча 1/8 финала турнира

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует первый поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между дортмундской "Боруссией" и лондонским "Челси".

Читайте такжеСрна: Если какой-нибудь клуб хочет приобрести Матвиенко, то будет такая же история, как с Мудриком

Украинский футболист Михаил Мудрик вошел в заявку "синих" в рамках ЛЧ на вторую часть сезона, наряду с Энцо Фернандесом и Жоау Фелишем. Выйдет ли экс-игрок "Шахтера" в стартовом составе? Как проявит себя в "совсем другом турнире"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 15 февраля – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Челси (Лондон) Михаил Мудрик Трансляция Аудио онлайн стрим
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