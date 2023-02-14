ПСЖ - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига чемпионов возвращается сразу топ-противостояниям. Противостоянием, которое заслуживает вывески финала. Собственно, такой финал в истории турнира уже был, но в этот раз борьба между ПСЖ и "Баварией" ведется за четвертьфинал. Победить стремится каждая из сторон, а поражение станет ударом по амбициям.

Матч состоится во вторник, 14-го февраля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал Футбол 1 MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.

Лига Чемпионов, 1/8 финала

Париж, Парк де Пренс

"Пари Сен-Жермен" 22:00 "Бавария"