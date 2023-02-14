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ПСЖ - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

ПСЖ - Бавария: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

ПСЖ - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов возвращается сразу топ-противостояниям. Противостоянием, которое заслуживает вывески финала. Собственно, такой финал в истории турнира уже был, но в этот раз борьба между ПСЖ и "Баварией" ведется за четвертьфинал. Победить стремится каждая из сторон, а поражение станет ударом по амбициям.

Матч состоится во вторник, 14-го февраля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал Футбол 1 MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.

Лига Чемпионов, 1/8 финала
Париж, Парк де Пренс
"Пари Сен-Жермен" 22:00 "Бавария"

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В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж)
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