Милан – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

У обеих команд немало проблем на внутреннем фронте, но ни одна из них не откажется от борьбы в Лиге чемпионов. Напротив, успешное продвижение по сетке евротурнира может стать толчком к выздоровлению для "Милана" и "Тоттенхэма". Однако в четвертьфинал пройдет только один. Кто это будет – определится по итогам двух матчей противостояния, первый из которых состоится во вторник, 14-го февраля.

Смотрите прямую видеотрансляцию прямо в этой новости. Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO. Начало – в 22:00.

14 февраля. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" 22:00 "Тоттенхэм"

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

Телетрансляция - MEGOGO