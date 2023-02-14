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Милан – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Милан - Тоттенхэм: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Милан – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

У обеих команд немало проблем на внутреннем фронте, но ни одна из них не откажется от борьбы в Лиге чемпионов. Напротив, успешное продвижение по сетке евротурнира может стать толчком к выздоровлению для "Милана" и "Тоттенхэма". Однако в четвертьфинал пройдет только один. Кто это будет – определится по итогам двух матчей противостояния, первый из которых состоится во вторник, 14-го февраля.

Смотрите прямую видеотрансляцию прямо в этой новости. Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO. Начало – в 22:00.

14 февраля. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала
Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" 22:00 "Тоттенхэм"

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)
Телетрансляция - MEGOGO

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Милан
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