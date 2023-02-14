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Мбаппе на замене, Месси в основе – составы команд на матч 1/8 ЛЧ ПСЖ – Бавария

Лига Чемпионов
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Выход Мбаппе ожидается под уставших защитников "мюнхенцев"

Мбаппе на замене, Месси в основе – составы команд на матч 1/8 ЛЧ ПСЖ – Бавария

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Стали известны составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Бавария". Матч начнется в 22:00.

Состав "ПСЖ":

  • 33 Заир-Эмерм В.
  • 6 Верратти М.
  • 15 Данилу
  • 99 Доннарумма Дж. (В)
  • 5 Маркиньюш (К)
  • 25 Мендеш Н.
  • 30 Месси Л.
  • 10 Неймар
  • 4 Рамос С.
  • 28 Солер К.
  • 2 Хакими А.

Состав "Баварии":

  • 8 Горецка Л.
  • 4 Де Лигт М.
  • 27 Зоммер Я. (В)
  • 22 Канселу Ж.
  • 6 Киммих Й. (К)
  • 11 Коман К.
  • 42 Мусиала Дж.
  • 5 Павар Б.
  • 10 Сане Л.
  • 2 Упамекано Д.
  • 13 Чупо-Мотинг М.

В ответном поединке "Бавария" примет дома "ПСЖ" 8-го марта.

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В статье: Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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