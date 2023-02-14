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Мбаппе на замене, Месси в основе – составы команд на матч 1/8 ЛЧ ПСЖ – Бавария
Выход Мбаппе ожидается под уставших защитников "мюнхенцев"
Фото: twitter.com/PSG_inside
Стали известны составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Бавария". Матч начнется в 22:00.
Состав "ПСЖ":
- 33 Заир-Эмерм В.
- 6 Верратти М.
- 15 Данилу
- 99 Доннарумма Дж. (В)
- 5 Маркиньюш (К)
- 25 Мендеш Н.
- 30 Месси Л.
- 10 Неймар
- 4 Рамос С.
- 28 Солер К.
- 2 Хакими А.
Состав "Баварии":
- 8 Горецка Л.
- 4 Де Лигт М.
- 27 Зоммер Я. (В)
- 22 Канселу Ж.
- 6 Киммих Й. (К)
- 11 Коман К.
- 42 Мусиала Дж.
- 5 Павар Б.
- 10 Сане Л.
- 2 Упамекано Д.
- 13 Чупо-Мотинг М.
В ответном поединке "Бавария" примет дома "ПСЖ" 8-го марта.
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