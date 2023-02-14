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Битва пятых мест Серии А и АПЛ – составы на матч Милан – Тоттенхэм

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"Шпоры" с Кейном и Соном против "россонери" с Жиру и Леау

Битва пятых мест Серии А и АПЛ – составы на матч Милан – Тоттенхэм

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

Стали известны составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Милан" – "Тоттенхэм". Встреча начнется в 22:00.

Состав Милана:

  • 10 Диас Б.
  • 19 Эрнандес Т. (К)
  • 9 Жиру О.
  • 20 Калюлю П.
  • 24 Кьер С.
  • 33 Крунич Р.
  • 17 Леау Р.
  • 56 Салемакерс А.
  • 1 Тетерушану Ч. (В)
  • 28 Тиав М.
  • 8 Тоналі С.

Cклад Тоттенгема:

  • 15 Дайер Е.
  • 12 Емерсон Роял
  • 10 Кейн Г. (К)
  • 21 Кулусевскі Д.
  • 34 Лангле К.
  • 14 Перишич І.
  • 17 Ромеро К.
  • 29 Сарр П. М.
  • 4 Скипп О.
  • 7 Сон Хин Мін
  • 20 Форстер Ф. (В)

В отвеном поединке "Тоттенхэм" примет дома "Милан" 8-го марта.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Милан
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