Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Битва пятых мест Серии А и АПЛ – составы на матч Милан – Тоттенхэм
"Шпоры" с Кейном и Соном против "россонери" с Жиру и Леау
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Стали известны составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Милан" – "Тоттенхэм". Встреча начнется в 22:00.
Состав Милана:
- 10 Диас Б.
- 19 Эрнандес Т. (К)
- 9 Жиру О.
- 20 Калюлю П.
- 24 Кьер С.
- 33 Крунич Р.
- 17 Леау Р.
- 56 Салемакерс А.
- 1 Тетерушану Ч. (В)
- 28 Тиав М.
- 8 Тоналі С.
Cклад Тоттенгема:
- 15 Дайер Е.
- 12 Емерсон Роял
- 10 Кейн Г. (К)
- 21 Кулусевскі Д.
- 34 Лангле К.
- 14 Перишич І.
- 17 Ромеро К.
- 29 Сарр П. М.
- 4 Скипп О.
- 7 Сон Хин Мін
- 20 Форстер Ф. (В)
В отвеном поединке "Тоттенхэм" примет дома "Милан" 8-го марта.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "И началась полноценная драка команда на команду". Игрок Миная рассказал о драке с представителями Шинника
- Известно, кто из игроков Миная принимал самое активное участие в драке с россиянами
- Драка между игроками Миная и Шинника происходила под песню "Допоможе ЗСУ". Россиян выселят из отеля
- Снова итальянский гранд. Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн