Хавбек ПСЖ Заир-Эмери – самый молодой игрок стартового состава в истории плей-офф Лиги чемпионов

Опорник "ПСЖ" Варрен Заир-Эмери стал самым молодым игроком стартового состава в истоии плей-офф Лиги чемпионов, ему 16 лет и 343 дня. Он выйдет на поле против "Баварии" в 1/8 финала турнира.

Заир-Эмери уже выходил на поле в Лиге чемпионов против "Маккаби" Хайфа. Тогда он появился на поле на 12 минут и не отличился результативными действиями.

С тех пор француз сделал большой рывок стал регулярно выходить на поле в составе "парижан".

В последних матчах Заир-Эмери забил единственный гол "парижан" в ворота "Монако" (1:3), а также отличился против "Монпелье" (3:0).

Всего в этом сезоне Варрен появлялся на поле 15 раз и трижды отличился забитыми голами. Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

