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Хавбек ПСЖ Заир-Эмери – самый молодой игрок стартового состава в истории плей-офф Лиги чемпионов
Воспитаннику "ПСЖ" 16 лет и 343 дня
Фото: https://twitter.com/PSG_inside
Опорник "ПСЖ" Варрен Заир-Эмери стал самым молодым игроком стартового состава в истоии плей-офф Лиги чемпионов, ему 16 лет и 343 дня. Он выйдет на поле против "Баварии" в 1/8 финала турнира.
Заир-Эмери уже выходил на поле в Лиге чемпионов против "Маккаби" Хайфа. Тогда он появился на поле на 12 минут и не отличился результативными действиями.
С тех пор француз сделал большой рывок стал регулярно выходить на поле в составе "парижан".
В последних матчах Заир-Эмери забил единственный гол "парижан" в ворота "Монако" (1:3), а также отличился против "Монпелье" (3:0).
Всего в этом сезоне Варрен появлялся на поле 15 раз и трижды отличился забитыми голами. Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.
16y & 343d - Warren Zaïre-Emery is, at 16 years and 343 days, the youngest player ever to start an UEFA Champions League knockout stage game in history. Audacious. #PSGFCB pic.twitter.com/T3lgqjo8Eh— OptaJean (@OptaJean) February 14, 2023
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