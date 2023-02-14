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Хавбек ПСЖ Заир-Эмери – самый молодой игрок стартового состава в истории плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Воспитаннику "ПСЖ" 16 лет и 343 дня

Хавбек ПСЖ Заир-Эмери – самый молодой игрок стартового состава в истории плей-офф Лиги чемпионов

Фото: https://twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Опорник "ПСЖ" Варрен Заир-Эмери стал самым молодым игроком стартового состава в истоии плей-офф Лиги чемпионов, ему 16 лет и 343 дня. Он выйдет на поле против "Баварии" в 1/8 финала турнира.

Заир-Эмери уже выходил на поле в Лиге чемпионов против "Маккаби" Хайфа. Тогда он появился на поле на 12 минут и не отличился результативными действиями.

С тех пор француз сделал большой рывок стал регулярно выходить на поле в составе "парижан".

В последних матчах Заир-Эмери забил единственный гол "парижан" в ворота "Монако" (1:3), а также отличился против "Монпелье" (3:0).

Всего в этом сезоне Варрен появлялся на поле 15 раз и трижды отличился забитыми голами. Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж)
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