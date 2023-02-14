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ЛЧ. Милан - Тоттенхэм 1:0. В кикбоксинге сильнее итальянцы
"Россонери" наконец-то побеждают англичан
Фото: Getty Images
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Тоттенхэм" 1:0
Гол: Диас 7
"Милан": Татарушану, Калулу, Тиав, Кьер, Салемакерс (Мессиас 77), Тонали (Побега 86), Крунич, Эрнандес, Диас (Де Кетеларе 77), Леау (Ребич 90), Жиру
"Тоттенхэм": Форстер, Ромеро, Дайер, Ленгле (Дэвис 81), Эмерсон, Сарр, Скипп, Перишич, Сон (Данжума 81), Кулушевски (Ришарлисон 71), Кейн
Предупреждения: Тонали 80, Эрнандес 90+1 - Ромеро 48, Дайер 63
Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)
От матча "Милан" - "Тоттенхэм" мы вряд ли ожидали чего-то особенного. Обе на пятом месте в своих лигах и прежде всего страшно боятся не попасть в зону Лиги Чемпионов. А находятся на таком месте из-за серьезных игровых проблем. "Россонери" перед 1:0 в пятницу над "Торино" не побеждали в семи матчах подряд во всех турнирах, в том числе получив 0:3, 0:4 и 2:5. "Шпоры" приехали на матч сразу после 1:4 от "Лестера" и в целом крайне нестабильны.
В сегодняшнем матче все это было заметно. Отсутствие у хозяев ведущего защитника Томори, ведущего опорника Беннасера, глубокий кризис главной звезды Леау. Было заметно отсутствие у гостей трех ведущих опорников. В центре поля играли 20-22 летние Скипп и Сарр, никогда ранее в карьере не выходившие в стартовом составе в матче Лиги Чемпионов. Они отлично боролись, но связывать полузащиту с атакой и обострять не получалось.
Вот в результате мы и получили игру с множеством стыков, фолов, остановок, крайне жесткой борьбой. И с острым недостатком футбола. "Тоттенхэм" выиграл матч по ударам по воротам (12:9), а по пасам в атакующей трети поля и вовсе с разгромом (189:85). Большую часть матча он сидел возле штрафной "Милана". Но так ничего создать и не сумел. Лучшими по ударам по воротам у него стали защитник Дайер и опорник Сарр и это о многом говорит. Кейн нанес один.
"Милан" кое-что создал. В дебюте Тео Эрнандес оттеснил Ромеро, прорвался слева. Пробил в Форстера, от того мяч отскочил к Диасу. Добивание Браима Фрейзер вытащил уже невероятным сейвом, но испанец вновь был первым на мяче и практически с линии головой в падении занес его в ворота. А на 78-ой и 79-ой минутах Жиру сбросил головой на голову Де Кетеларе, защитник Тиав замыкал навес. Оба невероятным образом умудрились не попасть в ворота в упор.
"Милан" проиграл предыдущих пять матчей Лиги Чемпионов против английских команд. В 12-ти предыдущих против них он одержал одну победу, два матча свел вничью и проиграл девять. Тема выступлений "россонери" против англичан была весьма популярной и болезненной среди болельщиков в последние годы. Сегодня они исправились. Исправились и против Антонио Конте, у которого выиграли лишь второй матч из десяти.
Первая победа легендарного клуба в плей-офф ЛЧ с 2013-го года - признак его возвращения? Увидим в Лондоне. Где возможны любые варианты.
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