Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорошо ли вы помните противостояние Шахтера с французскими командами? Квиз
На прохождение викторины есть три минуты
фото - Getty Images
16 февраля пройдут первые матчи 1/16 финала Лиги Европы 2022/23. В одном из них донецкий "Шахтер" в Варшаве будет принимать французский "Ренн".
Перед первым официальным матчем украинцев в этом году мы предлагаем освежить в памяти поединки донецкого клуба против команд из Франции, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей "Шахтера" против французов исключительно за время независимости Украины.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Арсенал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.02.2023
- ПСЖ – Бавария 0:1. Дежавю Комана, тотальный контроль Нагельсманна и Мбаппе в роли HIMARS
- "Команда находится в безопасности, принято решение переместиться в другой отель", - официальное заявление Шинника после "прилета" от Миная
- ПСЖ – Бавария: где и когда смотреть онлайн матч плей-офф Лиги Чемпионов
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн