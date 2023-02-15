Хорошо ли вы помните противостояние Шахтера с французскими командами? Квиз

16 февраля пройдут первые матчи 1/16 финала Лиги Европы 2022/23. В одном из них донецкий "Шахтер" в Варшаве будет принимать французский "Ренн".

Перед первым официальным матчем украинцев в этом году мы предлагаем освежить в памяти поединки донецкого клуба против команд из Франции, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей "Шахтера" против французов исключительно за время независимости Украины.