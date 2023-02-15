  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Хорошо ли вы помните противостояние Шахтера с французскими командами? Квиз
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хорошо ли вы помните противостояние Шахтера с французскими командами? Квиз

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

На прохождение викторины есть три минуты

Хорошо ли вы помните противостояние Шахтера с французскими командами? Квиз

фото - Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

16 февраля пройдут первые матчи 1/16 финала Лиги Европы 2022/23. В одном из них донецкий "Шахтер" в Варшаве будет принимать французский "Ренн".

Перед первым официальным матчем украинцев в этом году мы предлагаем освежить в памяти поединки донецкого клуба против команд из Франции, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей "Шахтера" против французов исключительно за время независимости Украины.

По теме
yellow-arrow
"Пропущенного гола можно было избежать". Конте - о поражении от Милана
yellow-arrow
Пиоли: Могли забить Тоттенхэму второй мяч. У нас были хорошие моменты
yellow-arrow
Дебют Мудрика в ЛЧ за новый клуб? Боруссия Д – Челси. АУДИО трансляция матча 1/8 финала турнира
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде