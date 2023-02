Яремчук попал в заявку Брюгге на матч против Бенфики в Лиге чемпионов

Нападающий "Брюгге" Роман Яремчук имеет шанс сыграть против бывшей команды. 27-летний украинец попал в заявку "черно-синих" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики".

Встреча состоится сегодня, 15 февраля в Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 7 марта в Португалии.

Для форварда сборной Украины это будет особый матч. Ведь до перехода в "Брюгге" он выступал в "Бенфике". Правда, закрепиться в португальском клубе ему не удалось.

