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Яремчук попал в заявку Брюгге на матч против Бенфики в Лиге чемпионов
Украинец может сыграть против бывшей команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Брюгге" Роман Яремчук имеет шанс сыграть против бывшей команды. 27-летний украинец попал в заявку "черно-синих" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики".
Встреча состоится сегодня, 15 февраля в Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 7 марта в Португалии.
Для форварда сборной Украины это будет особый матч. Ведь до перехода в "Брюгге" он выступал в "Бенфике". Правда, закрепиться в португальском клубе ему не удалось.
Time for #UCL action! ????????✨— Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 14, 2023
See you tomorrow! ????⚫️ #CLUSLB
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