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Яремчук попал в заявку Брюгге на матч против Бенфики в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Украинец может сыграть против бывшей команды

Яремчук попал в заявку Брюгге на матч против Бенфики в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Брюгге" Роман Яремчук имеет шанс сыграть против бывшей команды. 27-летний украинец попал в заявку "черно-синих" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики".

Встреча состоится сегодня, 15 февраля в Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 7 марта в Португалии.

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Для форварда сборной Украины это будет особый матч. Ведь до перехода в "Брюгге" он выступал в "Бенфике". Правда, закрепиться в португальском клубе ему не удалось.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Брюгге
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
15.02.2023 в 08:32
Роман на жаль зовсім не у формі
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