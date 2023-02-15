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Пиоли: Могли забить Тоттенхэму второй мяч. У нас были хорошие моменты

Лига Чемпионов
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"Милан" минимально одолел "шпор"

Пиоли: Могли забить Тоттенхэму второй мяч. У нас были хорошие моменты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился впечатлениями от победы над "Тоттенхэмом" (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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"Подготовиться к этому матчу тактически было не так уж трудно. Рад, как сыграли мои ребята. Мы могли забить второй мяч - у нас были хорошие моменты.

Я определенно доволен игрой, но это только первый матч, и следующий поединок, безусловно, будет сложнее", - приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ответная встреча пройдет в Лондоне 8 марта.

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В статье: Стефано Пиоли Тоттенхэм (Лондон) Милан
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