Пиоли: Могли забить Тоттенхэму второй мяч. У нас были хорошие моменты

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился впечатлениями от победы над "Тоттенхэмом" (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Подготовиться к этому матчу тактически было не так уж трудно. Рад, как сыграли мои ребята. Мы могли забить второй мяч - у нас были хорошие моменты.

Я определенно доволен игрой, но это только первый матч, и следующий поединок, безусловно, будет сложнее", - приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.