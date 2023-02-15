Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Пропущенного гола можно было избежать". Конте - о поражении от Милана
Ответная игра пройдет в марте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Милана" (0:1).
"Мы знали о трудностях, с которыми можем столкнуться сегодня вечером, но подход не был неправильным. Пропущенного гола можно было избежать, тактическая ситуация не должна была возникнуть. Затем матч стал идеальным для "Милана", который защищался.
Против "Милана" нужно уметь предотвращать контратаки, потому что у них такие опасные игроки, как Тео и Леао: эта сторона может убить вас, если вы не будете готовы. "Милан" - отличная команда, у которой есть история в Лиге чемпионов.
Полузащита была самой положительной нотой, и это дает мне душевное спокойствие, учитывая, что мы рискуем закончить сезон с двумя полузащитниками. Нам нужно обрести уверенность с Кулушевски и Соном, потому они могут создать трудности для защиты соперника. Мы надеемся восстановить решительность в ответном матче, а потом посмотрим, что произойдет", — цитирует Конте Gianluca di Marzio.
Напомним, что ответная встреча пройдет в Лондоне 8 марта.
Популярное сейчас
- Арсенал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.02.2023
- ПСЖ – Бавария 0:1. Дежавю Комана, тотальный контроль Нагельсманна и Мбаппе в роли HIMARS
- Денисов: Усик оценил и передает ребятам из Миная персональный привет. ФОТО
- ПСЖ - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
Новости по теме
- 23:59 Зарубежные ЛЧ. Милан - Тоттенхэм 1:0. В кикбоксинге сильнее итальянцы
- 10:16 Прогнозы на футбол Ain't no love in the heart of the city. Милан - Тоттенхэм: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 14.02.2023
- 00:33 Прогнозы на футбол Дерби Северного Лондона. Тоттенхэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.01.2023