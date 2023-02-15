"Пропущенного гола можно было избежать". Конте - о поражении от Милана

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Милана" (0:1).

"Мы знали о трудностях, с которыми можем столкнуться сегодня вечером, но подход не был неправильным. Пропущенного гола можно было избежать, тактическая ситуация не должна была возникнуть. Затем матч стал идеальным для "Милана", который защищался.

Против "Милана" нужно уметь предотвращать контратаки, потому что у них такие опасные игроки, как Тео и Леао: эта сторона может убить вас, если вы не будете готовы. "Милан" - отличная команда, у которой есть история в Лиге чемпионов.