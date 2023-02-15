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"Пропущенного гола можно было избежать". Конте - о поражении от Милана

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Ответная игра пройдет в марте

"Пропущенного гола можно было избежать". Конте - о поражении от Милана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Милана" (0:1).

"Мы знали о трудностях, с которыми можем столкнуться сегодня вечером, но подход не был неправильным. Пропущенного гола можно было избежать, тактическая ситуация не должна была возникнуть. Затем матч стал идеальным для "Милана", который защищался.

Против "Милана" нужно уметь предотвращать контратаки, потому что у них такие опасные игроки, как Тео и Леао: эта сторона может убить вас, если вы не будете готовы. "Милан" - отличная команда, у которой есть история в Лиге чемпионов.

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Полузащита была самой положительной нотой, и это дает мне душевное спокойствие, учитывая, что мы рискуем закончить сезон с двумя полузащитниками. Нам нужно обрести уверенность с Кулушевски и Соном, потому они могут создать трудности для защиты соперника. Мы надеемся восстановить решительность в ответном матче, а потом посмотрим, что произойдет", — цитирует Конте Gianluca di Marzio.

Напомним, что ответная встреча пройдет в Лондоне 8 марта.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Милан
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Источник:
Gianluca di Marzio

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