Боруссия Д - Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

С "Челси" не все хорошо. Команда переживает процесс масштабной перестройки, что чревато не попаданием в зону Лиги чемпионов по итогам АПЛ. Но у "синих" есть возможность пробиться в группу турнира через победу в текущем розыгрыше. Однако сделать это будет очень сложно. Уже на первом этапе плей-офф лондонцам придется сыграть с набравшей ход "Боруссией" (Дортмунд).

Как проявит себя Михаил Мудрик, зимой ставший футболистом "Челси"? Смотрим. Начало матча – 15-го февраля в 22:00 Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO.

Лига Чемпионов, 1/8 финала

15 февраля. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

"Боруссия" Д 22:00 "Челси"

Телетрансляция - MEGOGO

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