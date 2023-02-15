Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Д - Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Челси: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
С "Челси" не все хорошо. Команда переживает процесс масштабной перестройки, что чревато не попаданием в зону Лиги чемпионов по итогам АПЛ. Но у "синих" есть возможность пробиться в группу турнира через победу в текущем розыгрыше. Однако сделать это будет очень сложно. Уже на первом этапе плей-офф лондонцам придется сыграть с набравшей ход "Боруссией" (Дортмунд).
Как проявит себя Михаил Мудрик, зимой ставший футболистом "Челси"? Смотрим. Начало матча – 15-го февраля в 22:00 Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO.
Лига Чемпионов, 1/8 финала
15 февраля. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
"Боруссия" Д 22:00 "Челси"
Телетрансляция - MEGOGO
Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Шацких: Обычный товарищеский матч, но все-таки Динамо есть Динамо
- Брюгге – Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 15 февраля 2023 года
- Боруссия Дортмунд – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 15 февраля 2023
- Коман огорчает Париж. ПСЖ – Бавария 0:1. Видео гола и обзор матча
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
Новости по теме
- 07:15 Прогнозы на футбол Боруссия Дортмунд – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 15 февраля 2023
- 08:27 Зарубежные Дебют Мудрика в ЛЧ за новый клуб? Боруссия Д – Челси. АУДИО трансляция матча 1/8 финала турнира
- 13:23 Украинские Мудрик прилетел в Варшаву, чтобы попрощаться с игроками Шахтера – ВИДЕО