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Брюгге – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Брюгге - Бенфика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Брюгге – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

фото - Getty Images

UA-Футбол
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Не топовая пара претендентов на четвертьфинал, но матч между "Брюгге" и "Бенфикой" может получиться весьма интересным. Португальцы настолько мощно провели групповой раунд, что претендуют на звание открытия турнира. А для Брюгге это вообще исторический момент – впервые в истории эта команда сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

Выйдет ли против своей бывшей команды украинец Роман Яремчук? Узнаем вечером. Начало матча – 15-го февраля в 22:00 Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO.

"Брюгге" - "Бенфика"

Лига чемпионов

Плей-офф, 1/8 финала

15 февраля, 22:00. "Ян Брейдел" (Брюгге)

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 2
Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Брюгге
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