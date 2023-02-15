Брюгге – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Не топовая пара претендентов на четвертьфинал, но матч между "Брюгге" и "Бенфикой" может получиться весьма интересным. Португальцы настолько мощно провели групповой раунд, что претендуют на звание открытия турнира. А для Брюгге это вообще исторический момент – впервые в истории эта команда сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

Выйдет ли против своей бывшей команды украинец Роман Яремчук? Узнаем вечером. Начало матча – 15-го февраля в 22:00 Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO.

Лига чемпионов

Плей-офф, 1/8 финала

15 февраля, 22:00. "Ян Брейдел" (Брюгге)

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 2

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