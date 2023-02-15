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Брюгге – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Брюгге - Бенфика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото - Getty Images
Не топовая пара претендентов на четвертьфинал, но матч между "Брюгге" и "Бенфикой" может получиться весьма интересным. Португальцы настолько мощно провели групповой раунд, что претендуют на звание открытия турнира. А для Брюгге это вообще исторический момент – впервые в истории эта команда сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.
Выйдет ли против своей бывшей команды украинец Роман Яремчук? Узнаем вечером. Начало матча – 15-го февраля в 22:00 Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO.
"Брюгге" - "Бенфика"
Лига чемпионов
Плей-офф, 1/8 финала
15 февраля, 22:00. "Ян Брейдел" (Брюгге)
Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)
Прямая трансляция: Мегого Футбол 2
Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
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