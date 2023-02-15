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Яремчук в запасе Брюгге на матч с Бенфикой – составы команд на 1/8 ЛЧ
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Фото: https://twitter.com/ClubBrugge
Стали известны составы команд на 1/8 финала Лиги чемпионов "Брюгге" – "Бенфика". Роман Яремчук начнет матч на скамейке запасных.
Матч начнется в 22:00.
Состав "Брюгге":
- 17 Бюкенен Т.
- 20 Ванакен Г. (К)
- 77 Клинтон Мата
- 10 Ланг Н.
- 14 Майер Б.
- 44 Мехеле Б.
- 22 Миньйоле С. (В)
- 6 Одой Д.
- 15 Оньедика Р.
- 19 Сова К.
- 5 Хендри Дж.
Состав "Бенфики":
- 8 Эурснес Ф.
- 66 Антонио Сілва
- 6 Ба А.
- 99 Влаходимос О. (В)
- 3 Гримальдо А.
- 20 Жоау Мариу
- 30 Отаменди Н. (К)
- 88 Рамос Г.
- 27 Рафа Силва
- 61 Флорентину
- 22 Шикинью
В ответном матче "Бенфика" примет "Брюгге" 7-го марта.
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