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Яремчук в запасе Брюгге на матч с Бенфикой – составы команд на 1/8 ЛЧ

Лига Чемпионов
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Яремчук в запасе Брюгге на матч с Бенфикой – составы команд на 1/8 ЛЧ

Фото: https://twitter.com/ClubBrugge

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Стали известны составы команд на 1/8 финала Лиги чемпионов "Брюгге" – "Бенфика". Роман Яремчук начнет матч на скамейке запасных.

Матч начнется в 22:00.

Состав "Брюгге":

  • 17 Бюкенен Т.
  • 20 Ванакен Г. (К)
  • 77 Клинтон Мата
  • 10 Ланг Н.
  • 14 Майер Б.
  • 44 Мехеле Б.
  • 22 Миньйоле С. (В)
  • 6 Одой Д.
  • 15 Оньедика Р.
  • 19 Сова К.
  • 5 Хендри Дж.

Состав "Бенфики":

  • 8 Эурснес Ф.
  • 66 Антонио Сілва
  • 6 Ба А.
  • 99 Влаходимос О. (В)
  • 3 Гримальдо А.
  • 20 Жоау Мариу
  • 30 Отаменди Н. (К)
  • 88 Рамос Г.
  • 27 Рафа Силва
  • 61 Флорентину
  • 22 Шикинью

В ответном матче "Бенфика" примет "Брюгге" 7-го марта.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Брюгге
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