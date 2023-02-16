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Пока что Мудрик - не помощник. Боруссия – Челси. 1:0. Видео гола и обзор матча
Важный гол 21-летнего немца
Фото: twitter.com/BVB
"Боруссия" Дортмунд вышла вперед в матче 1/8 Лиги чемпионов против "Челси". Отличился 21-летний Карим Адейеми.
"Чесли" в большинстве находился в атаке, когда мяч попал к Адейеми и фоврвард убежал от Энцо Фернандеса. Карим обыграл Кепу Аррисабалагу и отправил мяч в пустые ворота. Этот гол оказался единственным в матче. Вашему вниманию - видеообзор эпизодов и поединка.
63' Карим Адейеми – 1:0
Общий видеообзор
В ответном матче "Челси" примет "Боруссию" 7-го марта.
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