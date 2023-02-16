Боруссия Д – Челси 1:0. Адейеми наказал синих за расточительность 

За Мудрыка дали огромные деньги, это плохо для психологии игрока, уплатили как за супер звезду, которой он пока не является, еще Гвардиола об этом говорил, что большая цена футболиста это огромное давление и сверх ожидания, дали бы за него 20 миллионов, вопросов бы никто не задавал, а так губят талантливого пацана изза бабала, жаль что к Зине в Арсенал не перешел, денег им мало всё, надеюсь Мишка справиться с давлением…