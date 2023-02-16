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Боруссия Д – Челси 1:0. Адейеми наказал синих за расточительность
Боруссия отправится в Лондон с заделом в один мяч
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов, 1/8 финала
15 февраля. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д – Челси 1:0
Гол: Адейеми 63
"Боруссия": Кобель – Вольф (Рюэрсон, 73), Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Джан – Брандт, Беллингем, Озджан, Адейеми (Байно-Гиттенс, 79) – Аллер (Модест, 68)
"Челси": Кепа – Джеймс, Силва, Кулибали, Чилуэлл (Кукурелья, 71) – Лофтус-Чик, Энцо Фернандес – Зиеш, Феликс, Мудрик (Маунт, 71) – Хаверц
Предупреждения: Беллингем 49, Джан 53, Адейеми 77, Озджан 85, Рюэрсон 90, Зюле 90 – Джеймс 9, Силва 17, Зиеш 72, Маунт 90
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