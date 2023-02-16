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Боруссия Д – Челси 1:0. Адейеми наказал синих за расточительность 

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Боруссия отправится в Лондон с заделом в один мяч

Боруссия Д – Челси 1:0. Адейеми наказал синих за расточительность 

Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов, 1/8 финала

15 февраля. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Челси 1:0

Гол: Адейеми 63

"Боруссия": Кобель – Вольф (Рюэрсон, 73), Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Джан – Брандт, Беллингем, Озджан, Адейеми (Байно-Гиттенс, 79) – Аллер (Модест, 68)

"Челси": Кепа – Джеймс, Силва, Кулибали, Чилуэлл (Кукурелья, 71) – Лофтус-Чик, Энцо Фернандес – Зиеш, Феликс, Мудрик (Маунт, 71) – Хаверц

Предупреждения: Беллингем 49, Джан 53, Адейеми 77, Озджан 85, Рюэрсон 90, Зюле 90 – Джеймс 9, Силва 17, Зиеш 72, Маунт 90

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон)
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Комментарии (5)
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
16.02.2023 в 00:41
За Мудрыка дали огромные деньги, это плохо для психологии игрока, уплатили как за супер звезду, которой он пока не является, еще Гвардиола об этом говорил, что большая цена футболиста это огромное давление и сверх ожидания, дали бы за него 20 миллионов, вопросов бы никто не задавал, а так губят талантливого пацана изза бабала, жаль что к Зине в Арсенал не перешел, денег им мало всё, надеюсь Мишка справиться с давлением…
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0
0
78zezabo (Дрогобич)
16.02.2023 в 00:18
Помилкою був перехід в Челсі, тут з ним бавитись не будуть, а в Арсеналі він би ріс,так як і Зіна в ман сіті.
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0
-1
alex.belogubko (одесса)
16.02.2023 в 00:02
Мудрик пустышка полный 0
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0
-1
78zezabo (Дрогобич)
16.02.2023 в 00:16
Тільки щоб насрати, краще побажаємо йому вдачі. І будемо вболівати за наших.
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+1
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
16.02.2023 в 00:17
Поки що сирий для Челсі як і воно саме але не будемо сипати попіл на голову.....побачимо. До речі з Чілвелом якось краще було.
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+1
0

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