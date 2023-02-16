Скупые рыцари. Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Стоит напомнить, что это действительно личное мнение автора, а потому упрекать в необъективности в данном случае было бы бессмысленно. Спорить – можно и нужно, но истину искать предлагаю в другом месте.

Чужие национальные чемпионаты меня не интересуют в принципе, поэтому последние два месяца, прошедшие с окончания Кубка мира, были периодом футбольного воздержания. Казалось бы, восприятие игры должно обостриться, и с голодухи вкусным может показаться даже посредственное пресное блюдо. Но не случилось.

Пять голов в четырех матчах, один из которых забит с пенальти. Половина команд не нашла ключей к воротам соперника. Да и сама игра вряд ли соответствовала представлениям рядового зрителя о Лиге чемпионов.

Потирая руки в предвкушении зрелища рыцарского турнира (который не чета кулачным боям простонародья), он вдруг обнаружил, что рыцари-то скупые. В самом лучшем случае, здесь можно говорить о торжестве прагматизма – никак не характерного для благородного сословия.

ПСЖ – Бавария 0:1

Милан – Тоттенхэм 1:0

Боруссия – Челси 1:0

Брюгге – Бенфика 0:2

Зрелищность. Худо-бедно, но уровень главного европейского турнира поддержал лишь поединок в Дортмунде – начиная с концовки первого тайма. В Париже мы увидели действо средней руки. В Брюгге было еще меньше футбола. И, наконец, в Милане нашлось всего три опасных эпизода у ворот, достойных внимания.

Интрига. Как оказалось, судьба миланской встречи была решена еще на 7-й минуте. После гола Диаса "Тоттенхэм" так и не сподобился на то, чтобы всерьез претендовать на ответный мяч хотя бы однажды. "Брюгге", по-хорошему, можно было отпевать вскоре после перерыва, когда Мариу открыл счет с пенальти. В дальнейшем был лишь контрольный выстрел Нереса.

В оставшихся двух матчах результат мог быть изменен даже в эндшпиле. На 84-й минуте Павар помешал Месси увести от поражения ПСЖ. И уже перед самым финальным свистком другой чемпион мира Фернандес не сумел пробить Кобеля и отвоевать ничью для "Челси". Таким образом, игра в Дортмунде лидирует и по части интриги.

Логика. Кристально закономерен исход поединка в Милане: хозяева поля классически "наиграли" на свое преимущество в один мяч. "Бавария", может быть, не настолько очевидно, но тоже его заслужила. "Бенфика" была ближе ко второму голу, нежели "Брюгге" к первому.

А вот "Челси", исходя из логики соотношения голевых шансов, должен был не проиграть, а уверенно выиграть – мяча так в два. Но прагматизм таки-взял свое.

Судейство. Единственный вопрос по существу возник у меня к швейцарскому рефери Шареру, который оставил без внимания удар локтем Кьяра, отправившего в нокдаун Кейна в штрафной "Милана" на 30-й минуте, при счете 1:0.

Итак, наш первый сеанс связи с консультантом-коллегой Юстасом в этом году: "Ну, скажем так, если бы поставил: никто бы не крякнул. Абсолютно на усмотрение". Что в переводе означает: основания для пенальти имелись, но стопроцентным назвать его нельзя.

Везение. Явно подфартило "Боруссии", которая могла уступать в счете еще на 38-й минуте – удар Феликса пришелся в перекладину. Штанги выигравших свои матчи "Бенфики" и "Баварии", по понятным причинам, мы опускаем.

Личности. Их, находящихся в центре внимания не раз, и не два, обнаружил всего шесть. Причем лишь в двух играх из четырех.

Если говорить о полевых игроках, то все они представляют "Челси". Самой яркой фигурой недели в Лиге чемпионов назвал бы Феликса. Также запомнились Зиеш и Джеймс.

И да, целую половину личностей составили вратари (что красноречиво подтверждает авторскую байку о скупости). Безусловный фаворит – Кобель из "Боруссии". Помимо него, остались в памяти Зоммер из "Баварии" и Доннарума из ПСЖ.

Симпатии. Никогда не был приверженцем "Челси", скорее наоборот. И никогда не болел за иностранные клубы лишь на том основании, что в них играют наши – уж как-то это совсем по-детски. Но я всегда за тех, кто атакует, а тут с лондонцами никто рядом не стоял. Также удовлетворила игра в атаке "Бенфики" и "Баварии".

Категорически разочаровал "Тоттенхэм". А "Брюгге" и вовсе смотрелся чужим на этом празднике. Остальные как остальные.

Не прогнозы. Сложно возразить тем, кто уже вывел в финал "Бенфику". В остальных трех парах ясно, что ничего не ясно. Включая ПСЖ, которому необходимо побеждать в Мюнхене. Почему так уж сразу нет?

И почему-то тянет поболеть за парижан (жена, что ли, заразила: она переживает за тех, кого лучше знает). Также буду за "Милан", если только он не ударится в глухую оборону. И всенепременно – за "Челси" (кто бы мог подумать?).

Итак, на Мудрика без "Шахтера" мы уже посмотрели – пока там особенно смотреть не на что. Пора взглянуть на "Шахтер" без Мудрика. И на "Днепр-1" - лидера УПЛ, для которого за эти полгода визави из Кипра превратился в явного фаворита.