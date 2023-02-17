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УЕФА представил команду недели в Лиге чемпионов

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Больше всего представителей "Бенфики"

УЕФА представил команду недели в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Официальный сайт УЕФА опубликовал команду недели в Лиге чемпионов. В символическую сборную вошли сразу четыре игрока "Бенфики", три представителя "Боруссии" Д, по два футболиста "Баварии" и "Милана".

Стоит отметить, что в команде не нашлось места для игроков "Пари Сен-Жермен", "Тоттенхэма", "Челси" и "Брюгге".

Команда недели:

  • Вратарь: Грегор Кобель ("Боруссия" Д);
  • Защитники: Александер Бах ("Бенфика"), Маттейс де Лихт ("Бавария"), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Д), Антониу Силва ("Бенфика"), Симон Кьер ("Милан");
  • Полузащитники: Фредрик Эурснес ("Бенфика"), Жоау Мариу ("Бенфика"), Браим Диас ("Милан"), Кингсли Коман ("Бавария");
  • Нападающие: Карим Адейеми ("Боруссия" Д).

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