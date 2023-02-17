УЕФА представил команду недели в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал команду недели в Лиге чемпионов. В символическую сборную вошли сразу четыре игрока "Бенфики", три представителя "Боруссии" Д, по два футболиста "Баварии" и "Милана".

Стоит отметить, что в команде не нашлось места для игроков "Пари Сен-Жермен", "Тоттенхэма", "Челси" и "Брюгге".

Команда недели:

Вратарь: Грегор Кобель ("Боруссия" Д);

Грегор Кобель ("Боруссия" Д); Защитники: Александер Бах ("Бенфика"), Маттейс де Лихт ("Бавария"), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Д), Антониу Силва ("Бенфика"), Симон Кьер ("Милан");

Александер Бах ("Бенфика"), Маттейс де Лихт ("Бавария"), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Д), Антониу Силва ("Бенфика"), Симон Кьер ("Милан"); Полузащитники: Фредрик Эурснес ("Бенфика"), Жоау Мариу ("Бенфика"), Браим Диас ("Милан"), Кингсли Коман ("Бавария");

Фредрик Эурснес ("Бенфика"), Жоау Мариу ("Бенфика"), Браим Диас ("Милан"), Кингсли Коман ("Бавария"); Нападающие: Карим Адейеми ("Боруссия" Д).