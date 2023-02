УЕФА представил команду недели в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал команду недели в Лиге чемпионов. В символическую сборную вошли сразу четыре игрока "Бенфики", три представителя "Боруссии" Д, по два футболиста "Баварии" и "Милана".

Стоит отметить, что в команде не нашлось места для игроков "Пари Сен-Жермен", "Тоттенхэма", "Челси" и "Брюгге".

Команда недели:

Adeyemi leads the line with 5 at the back ????#UCLTOTW | @PlayStationEU