Ливерпуль – Реал. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Журналист UA-Футбол прокомментирует первый поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между английским "Ливерпулем" и мадридским "Реалом".

За последние годы мерсисайдцы и "галактикос" дважды встречались в финале Лиге чемпионов, также команды играли и в плей-офф турнира. "Реал" буквально издевается над "Ливерпулем" и каждый раз оставляет команду Клоппа ни с чем. Что принесет нам новая глава этого классного противостояния? Сможет ли банда Юргена обыграть "сливочных"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 21 февраля – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский