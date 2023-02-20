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Ливерпуль – Реал. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует первый поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между английским "Ливерпулем" и мадридским "Реалом".
За последние годы мерсисайдцы и "галактикос" дважды встречались в финале Лиге чемпионов, также команды играли и в плей-офф турнира. "Реал" буквально издевается над "Ливерпулем" и каждый раз оставляет команду Клоппа ни с чем. Что принесет нам новая глава этого классного противостояния? Сможет ли банда Юргена обыграть "сливочных"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 21 февраля – в 21:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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