Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ответные матчи Шахтера и Днепра-1, Малиновский против ПСЖ. Расписание футбола на 20-26 февраля
Цыганков сыграет против Атлетика, Мудрика снова ожидает дерби
Фото: ФК "Шахтар" / Автор - невідомий
UA-Футбол традиционно собрал для вас важнейшие футбольные матчи, которые следует просмотреть в течение следующей недели – с 20 по 26 февраля.
Понедельник, 20 февраля
В этот раз начало недели будет в целом свободным от футбола. Впрочем, не полностью. "Динамо", например, сыграет контрольный матч с вице-чемпионом Латвии, а в Испании матч за жизнь между "Валенсией" и "Хетафе".
- "Динамо" – "Рига". 16:00. Контрольный матч. YouTube
- "Валенсия" – "Хетафе". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
Вторник, 21 февраля
И снова прозвучит гимн Лиги Чемпионов! Отрыв "Наполи" в Серии А настолько комфортен, что команда Спалетти может еще и пошуметь на международной арене. Вторая пара за последние несколько лет уже успела надоесть друг другу. В конце концов, матч покажет, кто в меньшем кризисе – "Ливерпуль" или "Реал".
- "Айнтрахт" – "Наполи". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
- "Ливерпуль" – "Реал". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
Среда, 22 февраля
И последняя пара первых матчей 1/8 финала. "Интер" вроде бы и фаворит, но "Порту" всегда готов покусать. Ну и Гвардиола будет еще раз штурмовать плей-офф – его "Манчестер Сити" проэкзаменует "Лейпциг".
- "Интер" – "Порту". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
- "Лейпциг" – "Манчестер Сити". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
Четверг, 23 февраля
Конечно, все внимание украинских болельщиков будет приковано к матчам "Шахтера" и "Днепра-1" - оба имеют неплохие шансы выйти в следующий раунд. У горняков ситуация лучше, но и днепряне должны наконец раскусить кипрский орех. Среди прочего – МЮ – "Барселона", которые в первом матче подарили увлекательное зрелище. Много интриги в матчах с участием "Юве", "Ромы", "Монако" и "Аякса".
- "Днепр-1" – АЕК. 19:45. Лига Конференций
- "Монако" – "Байер". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Нант" – "Ювентус". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- ПСВ – "Севилья". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Ренн" – "Шахтер". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- МЮ – "Барселона". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Рома" – "Зальцбург". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Унион" – "Аякс". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
Пятница, 24 февраля
Снова европейский футбольный уик-энд. Начать можно с "Фулхєма", в текущем сезоне превосходящего все ожидания. Впрочем, в пятницу во всех ТОП-чемпионатах состоятся матчи с участием команд, демонстрирующих агрессивную и интересную игру.
- "Майнц" – "Боруссия" М. 21:30. Бундеслига
- "Фулгэм" – "Вулвергемптон". 22:00. АПЛ
- "Лилль" – "Брест". 22:00. Лига 1. MEGOGO
- "Эльче" – "Бетис". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
Суббота, 25 февраля
"Эвертон" под руководством Дайча одержал две победы подряд, но на очереди хитрый Эмери и его "Астон Вилла". Параллельно Зинченко и его "Арсенал" будут играть в гостях у "Лестера". Затем "Борнмут" (видимо, все еще без Забарного) примет "Сити", а вечером "Ливерпуль" померяется силами из "Кристалл Пелас".
В Испании в центре внимания будет большое мадридское дерби. В Германии посмотрите на противостояние двух клубов из Лиги Чемпионов - "Айнтрахта" и "Лейпцига". В Италии крепкий "Эмполи" попытается остановить "Наполи", а во Франции "Ланс" проверит себя на фоне "Монпелье".
- "Лейпциг" – "Айнтрахт". 16:30. Бундеслига
- "Эвертон" – "Астон Вилла". 17:00. АПЛ
- "Лестер" – "Арсенал". 17:00. АПЛ
- "Эмполи" – "Наполи". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Реал" – "Атлетико". 19:30. Ла Лига. MEGOGO
- "Борнмут" – "Манчестер Сити". 19:30. АПЛ
- "Кристалл Пелас" – "Ливерпуль". 21:45. АПЛ
- "Монпелье" – "Ланс". 22:00. Лига 1. MEGOGO
Воскресенье, 26 февраля
Рано или поздно "Челси" и Мудрика прорвет, надеемся, это произойдет в матче с "Тоттенхэмом". Кроме лондонского дерби в рамках АПЛ состоится кубок английской лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом". Говорят, за сорок в воротах должен стоять Кариус. Это уже приговор?
Виктор Цыганков зажег в прошлом туре, но на этот раз испытание будет гораздо серьезнее – "Атлетик". А во Франции будем держать кулаки за Малиновского, чей "Марсель" сразится с ПСЖ. Если провансальцы обыграют Месси и компанию, реально навяжут парижанам борьбу за чемпионство.
В Германии стоит посмотреть матч между "Баварией" и "Унионом" – у них сейчас поровну очков, а в Италии интригующей выглядит пара "Милан" – "Аталанта".
- "Атлетик" – "Жирона". 15:00. Ла Лига. MEGOGO
- "Тоттенхэм" – "Челси". 15:30. АПЛ
- "Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл". 18:30. Финал Кубка лиги
- "Бавария" – "Унион Берлин". 18:30. Бундеслига
- "Альмерия" – "Барселона". 19:30. Ла Лига. MEGOGO
- "Марсель" – ПСЖ. 21:45. Лига 1. MEGOGO
- "Милан" – "Аталанта". 21:45. Серия А. MEGOGO
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